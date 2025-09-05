B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe

Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 16:23
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe
Sursa foto: IPJ Bacău

Polițiștii din Onești au oprit în trafic trei autocamioane încărcate cu agregate minerale pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele necesare.

Controlul a scos la iveală mai multe nereguli, iar sancțiunile au ajuns la o valoare totală de 78.000 de lei, informează IPJ Bacău, într-un comunicat de presă.

Cuprins:

  • Despre camioanele cu agregate fără acte în regulă
  • Sancțiunile impuse

Despre camioanele cu agregate fără acte în regulă

Pe data de 4 septembrie, polițiștii rutieri din Onești au identificat trei autocamioane care transportau agregate minerale pe Calea Bacăului. Șoferii, cu vârste cuprinse între 31 și 56 de ani, nu aveau avize de însoțire sau documente de proveniență pentru încărcătura transportată.

De asemenea, în urma verificărilor, s-a constatat că autovehiculele nu aveau polițe RCA valabile, iar asupra lor fusese deja instituită măsura sechestrului.

În plus, polițiștii au descoperit că materialele erau extrase ilegal din albia de protecție a râului Tazlău. Operațiunea de exploatare era efectuată cu ajutorul unui excavator, manevrat de un bărbat din comuna Oituz, care nu a putut prezenta autorizația sau permisul necesar pentru desfășurarea activității.

Sancțiunile impuse

În urma neregulilor identificate, polițiștii au impus sancțiuni contravenționale proprietarilor celor trei camioane, reținând certificatele de înmatriculare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

De asemenea, pentru absența documentelor de însoțire a agregatelor în timpul transportului, s-au aplicat amenzi uriașe. Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la 78.000 de lei.

Cazul a fost preluat de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bacău, care continuă investigațiile pentru infracțiunea de exploatare a agregatelor minerale în zonele de protecție sanitară a surselor de apă, a albiilor, malurilor sau a construcțiilor hidrotehnice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Eveniment
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Eveniment
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Eveniment
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Eveniment
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Eveniment
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile
Cum poți avea un ruj de lungă durată? Trucurile specialiștilor în machiaj
Eveniment
Cum poți avea un ruj de lungă durată? Trucurile specialiștilor în machiaj
Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultima oră
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
17:48 - Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
17:46 - Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
17:33 - Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
17:27 - Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
17:18 - Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
16:58 - Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
16:55 - Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
16:51 - Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu