Tratament ortodontic ghidat cu alignere la DENT ESTET: De la planificare digitală la zâmbet perfect aliniat

Inteligența artificială a schimbat radical modul în care sunt aliniați dinții, pentru a ne bucura de un zâmbet estetic. Integrarea tehnologiilor digitale și a AI-ului în practica medicală a îmbunătățit fundamental nu doar instrumentele utilizate de medicii ortodonți, ci și filosofia de tratament. Astfel, accentul s-a mutat de la soluții standardizate la terapii personalizate, predictibile și orientate spre sănătatea pe termen lung.

Dacă în trecut corectarea poziției dinților era asociată aproape exclusiv cu aparatele dentare fixe, vizibile, astăzi ai la dispoziție o gamă largă de alignere dentare, o opțiune modernă, estetică și mult mai bine adaptată stilului de viață actual.

Ce sunt alignerele dentare?

Alignerele dentare sunt gutiere transparente, realizate din materiale biocompatibile, care au rolul de a aplica forțe controlate și graduale asupra dinților, pentru a-i repoziționa. Fiecare set de alignere este personalizat digital, în funcție de planul de tratament stabilit de medicul ortodont.

Spre deosebire de aparatele ortodontice fixe, alignerele sunt detașabile, aproape invizibile și mult mai ușor de integrat în viața ta de zi cu zi.

În cadrul clinicilor , tratamentul cu alignere este complet digitalizat. În acest fel, este eliminată orice eroare, iar rezultatul va fi cel dorit.

„Ortodonția modernă înseamnă mult mai mult decât un zâmbet estetic. Vorbim despre echilibru funcțional, stabilitate pe termen lung și prevenția unor probleme care pot deveni serioase dacă sunt ignorate”, explică Dr. Ștefan Ciobanu, Medic specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială în clinicile DENT ESTET, invitat în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România”.

Avantajele tratamentului cu alignere

Recunoașterea pe scară largă a alignerelor se datorează beneficiilor acestora, validate clinic. Dincolo de componenta estetică, acestea oferă un nivel superior de confort și control.

Sunt mai estetice – nu se observă atât de ușor precum brackeții și arcurile aparatelor dentare fixe;

– nu se observă atât de ușor precum brackeții și arcurile aparatelor dentare fixe; Mult mai confortabile – nu irită buzele, obrajii, nu schimbă foarte mult stilul de viață;

– nu irită buzele, obrajii, nu schimbă foarte mult stilul de viață; Igiena orală se realizează mult mai ușor – se reduce astfel riscul de carii, gingivite sau altor probleme asociate cu purtarea aparatelor cu brackeți;

– se reduce astfel riscul de carii, gingivite sau altor probleme asociate cu purtarea aparatelor cu brackeți; Planificarea digitală și simularea 3D a zâmbetului final – vei vedea, înainte de începerea tratamentului, cum va arată rezultatul final și vei fi mult mai motivat să începi tratamentul;

– vei vedea, înainte de începerea tratamentului, cum va arată rezultatul final și vei fi mult mai motivat să începi tratamentul; Întreținere simplă – ușor de curățat, nu exista restricții alimentare stricte.

Ce tipuri de probleme ortodontice pot fi tratate cu alignere?

Contrar percepției generale, alignerele nu rezolvă doar probleme ortodontice ușoare. Tehnologia actuală permite tratarea unei game largi de probleme ortodontice, inclusiv:

înghesuiri dentare ușoare și medii

spațieri dentare (diasteme)

diverse forme de malocluzie (deschisă, adâncă, inversă)

proclinări dentare

În cazurile mai complexe, tratamentul cu alignere poate fi completat cu mijloace auxiliare, precum elastice ortodontice sau mini-implanturi, pentru atingerea obiectivelor terapeutice.

Cum ajută tehnologia în obținerea unui zâmbet perfect aliniat

La DENT ESTET, a transformat tratamentul ortodontic într-o experiență predictibilă, minim invazivă și adaptată stilului de viață modern.

„Unul dintre atuuri-le ortodonției moderne este predictibilitatea. Cu ajutorul unor soft-uri speciale, pacientul poate vizualiza rezultatul final încă de la început, ceea ce crește nivelul de încredere și implicarea activă în respectarea indicațiilor medicale. Practic, tratamentul este planificat înainte să înceapă. Aceste lucru înseamnă mai mult control și mai puține surprize pe parcurs, atât pentru medic, cât și pentru pacient.”, precizează Dr. Ștefan Ciobanu.

În cadrul clinicilor DENT ESTET, soft-ul Digital Smile Design este folosit pentru previzualizarea zâmbetului, iar tehnologii precum MODJAW™ 4D analizează ocluzia în timp real, pentru o perspectivă holistică. În acest fel, se elimină erorile inerente amprentării convenționale și crește nivelul de precizie în realizarea gutierelor.

Un alt avantaj oferit de alignerele dentare este monitorizarea inteligentă. Dental monitoring este o platforma ce utilizează inteligență artificială și permite medicilor ortodonți să monitorizeze de la distanță evoluția tratamentelor, pe baza unor fotografii făcute de pacienți cu telefonul.

Obiectivele unui tratament ortodontic modern și importanța acestuia pentru sănătate

În tratamentul ortodontic, nu este suficient ca dinții să arate bine, ei trebuie să funcționeze corect pentru a asigura sănătatea pe termen lung.

Obiectivele unui tratament cu alignere dentare:

Aliniere dentară optimă – dinți corect poziționați în arcadă;

Suport parodontal sănătos – fără retracții gingivale, sensibilitate, sângerare sau mobilitate dentară;

Forma ideală a dinților și a arcadelor – armonie facială și estetică dentară;

Profil facial normal, echilibrat și relaxat – integrarea armonioasă a zâmbetului în caracteristicile faciale;

Funcționare corectă a articulației temporo-mandibulare (ATM) – acest aspect creează premisele stabilității pe termen lung a rezultatului și previne complicații dureroase.

Riscurile amânării tratamentului ortodontic

Problemele ortodontice netratate nu sunt doar o problemă de estetică. Dinții nealiniați sunt mai greu de igienizat, crește riscul de carii și inflamații gingivale și masticația poate fi afectată.

De asemenea, pe termen lung, o mușcătură incorectă poate duce la:

tulburări ale articulației temporo-mandibulare

dureri cronice

uzură dentară prematură

modificări ale profilului facial

„Un tratament ortodontic corect indicat și bine monitorizat este o formă de prevenție medicală. Corectarea timpurie a acestor probleme reduce semnificativ riscul unor complicații funcționale și costisitoare în viitor. Totodată, succesul tratamentului cu alignere depinde în mod direct de implicarea și disciplina pacientului.”, subliniază Dr. Ștefan Ciobanu, Medic specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială în clinicile DENT ESTET, invitat în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România”.

Alignerele trebuie purtate 20–22 de ore pe zi, iar igiena orală trebuie realizată după fiecare masă, înainte de reaplicare.

De asemenea, consumul de băuturi care conțin coloranți în timpul purtării alignerelor trebuie evitat, pentru a preveni pătarea materialului și compromiterea aspectului estetic.

Ortodonția modernă reprezintă trecerea de la tratamente standardizate la terapii personalizate, bazate pe tehnologie, precizie și prevenție. Integrarea tehnologiei digitale în acest domeniu nu este doar o tendință, ci o revoluție care a transformat complet experiența tratamentului.

„Alignerele dentare – fie că vorbim despre Invisalign, Spark sau alte sisteme premium – oferă pacienților o soluție estetică, confortabilă și eficientă pentru a obține un zâmbet perfect aliniat. La DENT ESTET, tehnologia digitală de ultimă generație se îmbină cu expertiza , pentru a oferi fiecărui pacient cel mai bun parcurs către un zâmbet sănătos, funcțional și estetic armonios. Folosim tehnologii inovatoare, precum scanerele iTero LUMINA și MODJAW™ 4D, dar și soft-ul Digital Smile Design, pentru că precizia planificării face diferența dintre un rezultat bun și unul excepțional. Ortodonția digitală înseamnă predictibilitate, personalizare și o experiență mai confortabilă pentru pacient, iar misiunea noastră este să oferim tratamente care nu doar aliniază dinții, ci cresc încrederea și calitatea vieții.”, menționează Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.