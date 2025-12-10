B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Medicamentele pentru obezitate ar putea fi decontate de către stat. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Medicamentele pentru obezitate ar putea fi decontate de către stat. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

B1.ro
10 dec. 2025, 09:05
Medicamentele pentru obezitate ar putea fi decontate de către stat. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cât trebuie să plătească un om care suferă de obezitate pentru tratamentul lunar, în România
  2. Cum ajută medicamentele persoanele cu probleme de greutate

Oamenii care se luptă cu kilograme în plus și se află sub tratament ar putea beneficia de decontarea medicamentelor, începând de anul viitor. În prezent, deși este o problemă pe care o au aproape jumătate dintre români, tratamentul pentru obezitate nu poate fi decontat. 

Cât trebuie să plătească un om care suferă de obezitate pentru tratamentul lunar, în România

Organizația Mondială de Sănătate trage un semnal de alarmă privind accesul persoanele cu probleme de greutate la tratamente. Deși omenirea se confruntă cu o epidemie de obezitate, doar una din 10 persoane care suferă de această boală sau sunt supraponderale au șansa de a se trata medicamentos. În acest context sumbru, OMS cere Guvernelor să găsească bani pentru a deconta tratamentele.

În România, peste 4 din 10 adulți suferă de obezitate, iar autoritățile estimează că până în 2030, numărul persoanelor cu masă corporală crescută va fi dublu. La nivel european, statisticile arată încă și mai rău. 6 din 10 persoane sunt într-o luptă cu kilogramele în plus, iar milioane de decese au loc anual, la nivel mondial, din cauza greutății în exces.

Un român supraponderal sau obez trebuie să plătească între 900 și 1500 de lei pe lună pentru medicamente. Autoritățile dezbat dacă să adauge pe lista de compensate și aceste tratamente.

„Analizăm împreună cu comisiile de specialitate și, în funcție de indicatori și rezultate, respectiv în funcție de noile studii și recomandări europene, încercăm pentru anul viitor să le includem, măcar o parte din ele”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Cum ajută medicamentele persoanele cu probleme de greutate

Cercetările nu au demonstrat prezența unor reacții adverse semnificative din cauza medicamentelor luate de persoanele supraponderale sau obeze. Ba din contră, datele indică faptul că tratamentele reduc riscul de boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune și apnee în somn.

„Medicația respectivă este dincolo de viză per se a obezității, are un punct major în ceea ce se cheamă controlul riscului de moarte prematură, moarte cardiovasculară”, a explicat Claudiu Stoicescu, medic cardiolog, pentru Observator News.

„Toate medicațiile pe care noi le oferim trebuie să aibă o anamneză corectă a pacienților și o selecție corectă a pacienților, astfel încât să nu recomandăm astfel de medicamente acolo unde ele nu sunt permise”, a adăugat Dana Stoian, medic endocrinolog.

Tags:
Citește și...
Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
Eveniment
Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
Eveniment
Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
Eveniment
Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații
Eveniment
Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații
Atenționare de călătorie pentru români! Va fi grevă generală în Portugalia pe 11 decembrie
Eveniment
Atenționare de călătorie pentru români! Va fi grevă generală în Portugalia pe 11 decembrie
Explozie de butelie într-un bloc de locuințe. O femeie a fost grav rănită în deflagrație
Eveniment
Explozie de butelie într-un bloc de locuințe. O femeie a fost grav rănită în deflagrație
Peripeția unui tânăr italian care a vrut să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova. În ce oraș a ajuns, din greșeală
Eveniment
Peripeția unui tânăr italian care a vrut să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova. În ce oraș a ajuns, din greșeală
Nicușor Dan anunță când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor: „Statul român trebuie să explice cât mai detaliat”
Eveniment
Nicușor Dan anunță când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor: „Statul român trebuie să explice cât mai detaliat”
Prăjitura cu piersică, desertul rapid, ideal pentru masa de Crăciun. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta care a făcut furori pe TikTok
Eveniment
Prăjitura cu piersică, desertul rapid, ideal pentru masa de Crăciun. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta care a făcut furori pe TikTok
Cu ce își vor surprinde companiile angajații, în acest an, de Crăciun? Beneficiul râvnit de cei mai mulți români
Eveniment
Cu ce își vor surprinde companiile angajații, în acest an, de Crăciun? Beneficiul râvnit de cei mai mulți români
Ultima oră
12:34 - Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
12:22 - Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
12:11 - Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
11:49 - Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
11:40 - Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
11:39 - Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
11:38 - Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
11:32 - Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
11:21 - POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
11:05 - Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului