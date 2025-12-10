Oamenii care se luptă cu kilograme în plus și se află sub tratament ar putea beneficia de decontarea medicamentelor, începând de anul viitor. În prezent, deși este o problemă pe care o au aproape jumătate dintre români, tratamentul pentru obezitate nu poate fi decontat.

Cât trebuie să plătească un om care suferă de obezitate pentru tratamentul lunar, în România

Organizația Mondială de Sănătate trage un semnal de alarmă privind accesul persoanele cu probleme de greutate la tratamente. Deși omenirea se confruntă cu o epidemie de obezitate, doar una din 10 persoane care suferă de această boală sau sunt supraponderale au șansa de a se trata medicamentos. În acest context sumbru, cere Guvernelor să găsească bani pentru a deconta tratamentele.

În România, peste 4 din 10 adulți suferă de obezitate, iar autoritățile estimează că până în 2030, numărul persoanelor cu masă corporală crescută va fi dublu. La nivel european, statisticile arată încă și mai rău. 6 din 10 persoane sunt într-o luptă cu kilogramele în plus, iar milioane de decese au loc anual, la nivel mondial, din cauza greutății în exces.

Un român supraponderal sau obez trebuie să plătească între 900 și 1500 de lei pe lună pentru medicamente. Autoritățile dezbat dacă să adauge pe lista de compensate și aceste tratamente.

„Analizăm împreună cu comisiile de specialitate și, în funcție de indicatori și rezultate, respectiv în funcție de noile studii și recomandări europene, încercăm pentru anul viitor să le includem, măcar o parte din ele”, a declarat Alexandru Rogobete, .

Cum ajută medicamentele persoanele cu probleme de greutate

Cercetările nu au demonstrat prezența unor reacții adverse semnificative din cauza medicamentelor luate de persoanele supraponderale sau obeze. Ba din contră, datele indică faptul că tratamentele reduc riscul de boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune și apnee în somn.

„Medicația respectivă este dincolo de viză per se a obezității, are un punct major în ceea ce se cheamă controlul riscului de moarte prematură, moarte cardiovasculară”, a explicat Claudiu Stoicescu, medic cardiolog, pentru Observator News.

„Toate medicațiile pe care noi le oferim trebuie să aibă o anamneză corectă a pacienților și o selecție corectă a pacienților, astfel încât să nu recomandăm astfel de medicamente acolo unde ele nu sunt permise”, a adăugat Dana Stoian, medic endocrinolog.