Trecutul controversat al lui Cornel Dincu, patronul complexului Ferma Dacilor. Legăturile cu lumea interlopă, afacerea „Portbagajul” și mina de diamante din Sierra Leone

Complexul turistic Ferma Dacilor, acolo unde marți dimineață într-un incendiu, este al lui Cornel Dinicu, un antreprenor prahovean cu un trecut întunecat, potrivit .

Complexul din Tohani, județul Prahova, a fost construit în 2013. Cornel Dinicu voia să facă o fermă pentru produse bio destinate familiei, dar într-un deceniu a ajuns să facă zeci de spații de cazare pe cele 40 de hectare de teren pe care le-a cumpărat de-a lungul timpului.

„Lăsam mașina în stradă că nu puteam să intrăm în fermă. Și am tot cumpărat, din aproape-n aproape până am ajuns la 40 de hectare. Apoi ne-am apucat să construim o fermă cu mâncare bio. Inițial a fost pentru mine și familie. Apoi au vrut și prietenii mâncare bio. Și așa am început să livrăm coșuri cu mâncare bio”, declara Cornel Dincu pentru , în noiembrie 2022.

În descrierea de pe site-ul complexului turistic se menționează că acolo există „21 de odă i, 4 căsuțe suspendate și 4 colibe dacice, 6 cabane pădure și 10 locuri de campare și parcare pentru mașini și autorulote”.

În același interviu pentru presa locală, Cornel Dinicu spunea că la început cazarea se rezuma la cele șase camere din clădirea în care este restaurantul.

Tot atunci afirma că vrea să deschidă și un SPA la Ferma Dacilor, dar se plângea de birocrație și de lentoarea autorităților române.

„Sistemul este foarte greoi și foarte încâlcit. Nu te ajută, doar te încurcă. Mi-aș dori ca sistemul să nu mă mai încurce, să fie lucrurile mai simple. Că nu facem nimic ilegal…”, mai declara Cornel Dincu.

Trecutul controversat al lui Cornel Dincu

Publicația realiza în 2010 un material cu titlul „Fostul interlop Cornel Dinicu a facut la Mizil o piscina de 700.000 de euro”.

„Cornel Dinicu a fost unul dintre cei mai temuţi interlopi ai României, iar clanurile ţigăneşti din Mizil nu suflă în faţa lui”, scria în același articol.

Jurnaliștii susțineau că, în 1996, același Cornel Dinciu preluase şefia celui mai mare clan de bodyguarzi din cartierul studenţesc Regie, din Bucureşti.

În 1997 ar fi fost condamnat la patru luni de închisoare pentru amenințare și lovire, dar ar fi fost grațiat.

Câțiva ani mai târziu, în 2000, a izbucnit afacerea „Portbagajul”. Mai concret, Cornel Dincu și alți doi bărbați au fost acuzați au furat 500.000 de dolari si un kilogram de aur din maşina lui Mihai Bucurenciu, liderul interlopilor din Giulești. Acesta din urmă l-a răpit pe unul dintre complicii lui Dincu, l-a sechestrat la Breaza și l-a torturat.

Scandalul s-a soldat cu destituirea șefului de la Poliția Capitalei și a unor ofițeri de la Crimă Organizată. Poliţiştii au fost acuzaţi de complicitate, s-a descoperit o reţea de traficanţi de droguri şi s-au făcut zeci de arestări, scria EVZ la vremea respectivă.

Tot l-a menționat și în 2021.

Potrivit Evenimentului Zilei, Serviciul de Informații Externe l-a urmărit pe Cornel Dincu în 2007 până în Sierra Leone, acolo unde ar fi mers ca reprezentant al Total Asset Management GmbH, o companie elvețiană care voia să preia o parte dintr-o mină de diamante.

EVZ a realizat un articol intitulat „ și susținea că „o gruparea de afaceri rusă care a pus pe butuci Nova Bank (defuncta Banca Unirea) a identificat un mijloc rapid de a expatria milioane de dolari: diamantele din Sierra Leone”.

Cornel Dinicu era descris drept „pionul rușilor”, referindu-se la gruparea ce reprezenta „interesele oligarhilor ruși în România și sunt monitorizați pentru spălare de bani”.