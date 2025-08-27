Călătorii dintr-un tramvai din București au fost martorii unor scene de groază. Trei tinere, dintre care una minoră, au fost luate la bătaie de un individ, chiar în mijlocul de transport. După incident, una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ce s-a întâmplat cu agresorul

Un individ a fost imobilizat de jandarmi după ce, în urma verificărilor, s-a stabilit că agresase fizic trei , într-un tramvai din București. Bărbatul a fost predat polițiștilor și au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical de ambulanță, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Din grupul de fete care au fost agresate de individ făcea parte și o minoră de 17 ani. Celelalte două tinere aveau 19 și 20 de ani.

În ce zonă a Bucureștiului a avut loc incidentul

Scenele șocante s-au petrecut într-unul din tramvaiele care circulă pe linia 32, din București. Agitația oamenilor în jurul mijlocului de transport, aflat în stația Calea Rahovei, a făcut un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei care era în zonă, să se sesizeze, potrivit .

Jandarmii au aflat că tumultul din jurul mijlocului de transport se datora faptului că, înauntrul acestuia, un bărbat a bătut mai multe persoane. Agresorul a fost identificat și imobilizat de forțele de ordine.

Incidentul s-a întâmplat miercuri dimineață.