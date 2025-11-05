B1 Inregistrari!
Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …"

Ana Maria
05 nov. 2025, 18:52
Sursa Foto: Facebook/ CFR Călători
Cuprins
  1. Unde s-a defectat trenul cu care a mers ambasadorul Indiei
  2. Cum a gestionat ambasadorul Indiei această situație
  3. La ce eveniment economic a mers ambasadorul Indiei la Brașov
  4. Ce planuri au investitorii indieni în România

Pentru a evita aglomerația rutieră de pe DN1, ambasadorul Indiei, Manoj Kumar Mohapatra, a optat să meargă cu trenul de la București la Brașov, pentru a participa la o întâlnire importantă. Însă, trenul a avut o întârziere de aproape două ore și jumătate, potrivit Bună Ziua Brașov.

Toate trenurile de marți dimineața, 4 noiembrie, care au circulat pe această rută, au avut întârziere, însă, trenul cu care a mers ambasadorul a avut cea mai mare întârziere.

Unde s-a defectat trenul cu care a mers ambasadorul Indiei

Potrivit unor surse, în fața trenului care se deplasa spre Brașov a apărut la un moment dat o locomotivă, astfel că garnitura a trebuit să oprească. Apoi, la Sinaia, s-a stricat și locomotiva, iar trenul a staționat acolo circa o oră. În momentul în care SPP-ul a decis să-i ducă pe oficiali cu mașinile până la Brașov, ofițerii nu au reușit să-i coboare din tren pentru că acesta rămăsese pe un pod și nu au avut acces.

Garnitura a ajuns în Sinaia cu 126 de minute întârziere, iar la Brașov cu 140 de minute, adică aproape două ore și jumătate față de ora programată.

Cum a gestionat ambasadorul Indiei această situație

În ciuda neplăcerii cauzate de întârzierea trenului, ambasadorul Indiei și-a exprimat un mesaj de speranță pentru viitoarele relații economice bilaterale:

„Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potențial industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări.”, a spus dr. Manoj Kumar Mohapatra după sosirea la Brașov.

La ce eveniment economic a mers ambasadorul Indiei la Brașov

La Camera de Comerţ şi Industrie Braşov a avut loc o întâlnire între o delegație de oameni de afaceri din India și reprezentanți ai mediului de afaceri din Brașov și alte orașe.

Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț, a subliniat importanța acestei vizite istorice:

„Este pentru prima dată când la Braşov ajunge un înalt demnitar al unei ţări asiatice şi nu al oricărei ţări asiatice. Vorbim despre India, care are cea mai mare populaţie de pe glob. Ministrul Comerţului şi Industriei ne vizitează astăzi Braşovul. Şi vine împreună cu 23 de firme importante din India, toate pe domeniul IT&C, pe domeniul automotiv, pe domeniul defence, pe domeniul dronelor, deci sunt foarte activi sau îşi propun să devină foarte activi pe piaţa braşoveană pentru aceste domenii enumerate.”, a declarat Costea.

Ce planuri au investitorii indieni în România

Interesul investitorilor indieni s-a manifestat cu precădere în sectorul apărării, mai exact în dezvoltarea și producția de drone și alte echipamente militare, domenii în care Brașovul are deja un potențial industrial semnificativ.

