Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a semnat certificatele de urbanism pentru patru stații noi ale Trenului Metropolitan.

Proiectul își dorește să reducă timpul pierdut în trafic, dar și o mai bună conectivitate între București și zonele limitrofe, informează Bujduveanu, într-o postare pe Facebook, citată de publicația .

Certificatul de urbanism, un pas uriaș pentru începuturile proiectului

Viziunea edilului față de mobilitatea urbană

Trenul Metropolitan începe să se contureze după ce Capitalei a eliberat certificatele de urbanism pentru patru stații: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj.

Acestea sunt incluse în ruta București Nord – Scroviștea, care este considerată una dintre cele mai aglomerate linii de transport din zonă.

Scopul inițiativei este de a reduce blocajele din trafic și de a crea un sistem rapid de legături între cartiere și localitățile din jurul .

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul nu se rezumă la un document administrativ, ci la o schimbare în viața bucureștenilor.

„Undă verde pentru Trenul Metropolitan! Astăzi am semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj.

Pentru mine, acest proiect nu este doar o hârtie semnată, ci o schimbare pe care o simțim fiecare dintre noi. Știu ce înseamnă să pierzi ore în trafic, să stai blocat pe șosele sau să cauți soluții pentru a ajunge mai repede acasă la familie.

Trenul Metropolitan înseamnă:

mai pu ț in timp pierdut î n trafic

leg ă turi rapide î ntre cartiere ș i localit ăț ile din jurul Bucure ș tiului

un transport modern, confortabil și prietenos cu mediul.

La probleme mari, avem nevoie de soluții mari – iar Trenul Metropolitan este una dintre ele.”, a declarat Stelian Bujduveanu, potrivit sursei citate.

Proiectul se conformează strategiilor europene pentru mobilitatea urbană sustenabilă, concentrându-se pe diminuarea poluării și pe opțiuni mai economice în locul mașinii personale.

Autoritățile își doresc ca, odată ce va fi implementat, Trenul Metropolitan să devină o soluție principală pentru navetiști și pentru cei care doresc o legătură rapidă cu centrul Capitalei.