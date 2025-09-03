B1 Inregistrari!
Trenul Metropolitan începe să prindă contur. Bucureștiul va avea patru noi puncte de oprire pe ruta Nord–Scroviștea

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 19:00
Trenul Metropolitan începe să prindă contur. Bucureștiul va avea patru noi puncte de oprire pe ruta Nord–Scroviștea
Sursa Foto: Facebook/ CFR Călători

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a semnat certificatele de urbanism pentru patru stații noi ale Trenului Metropolitan.

Proiectul își dorește să reducă timpul pierdut în trafic, dar și o mai bună conectivitate între București și zonele limitrofe, informează Bujduveanu, într-o postare pe Facebook, citată de publicația Adevărul.

Cuprins:

  • Certificatul de urbanism, un pas uriaș pentru începuturile proiectului
  • Viziunea edilului față de mobilitatea urbană

Certificatul de urbanism, un pas uriaș pentru începuturile proiectului

Trenul Metropolitan începe să se contureze după ce Primăria Capitalei a eliberat certificatele de urbanism pentru patru stații: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj.

Acestea sunt incluse în ruta București Nord – Scroviștea, care este considerată una dintre cele mai aglomerate linii de transport din zonă.

Scopul inițiativei este de a reduce blocajele din trafic și de a crea un sistem rapid de legături între cartiere și localitățile din jurul Bucureștiului.

Viziunea edilului față de mobilitatea urbană

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul nu se rezumă la un document administrativ, ci la o schimbare în viața bucureștenilor.

„Undă verde pentru Trenul Metropolitan! Astăzi am semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj.

Pentru mine, acest proiect nu este doar o hârtie semnată, ci o schimbare pe care o simțim fiecare dintre noi. Știu ce înseamnă să pierzi ore în trafic, să stai blocat pe șosele sau să cauți soluții pentru a ajunge mai repede acasă la familie.

Trenul Metropolitan înseamnă:

  • mai puțin timp pierdut în trafic
  • legături rapide între cartiere și localitățile din jurul Bucureștiului
  • un transport modern, confortabil și prietenos cu mediul.

La probleme mari, avem nevoie de soluții mari – iar Trenul Metropolitan este una dintre ele.”, a declarat Stelian Bujduveanu, potrivit sursei citate.

Proiectul se conformează strategiilor europene pentru mobilitatea urbană sustenabilă, concentrându-se pe diminuarea poluării și pe opțiuni mai economice în locul mașinii personale.

Autoritățile își doresc ca, odată ce va fi implementat, Trenul Metropolitan să devină o soluție principală pentru navetiști și pentru cei care doresc o legătură rapidă cu centrul Capitalei.

