B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trenuri CFR, suspendate pentru datorii. Rutele afectate de această măsură

Trenuri CFR, suspendate pentru datorii. Rutele afectate de această măsură

Adrian A
20 oct. 2025, 16:26
Trenuri CFR, suspendate pentru datorii. Rutele afectate de această măsură
Trenuri CFR Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Trenuri CFR, suspendate din cauza datoriilor
  2. Trenuri Regio afectate de suspendare
  3. Trenuri CFR Interegio afectate de suspendare

Trenuri CFR, suspendate din cauza datoriilor restante pe care compania le are pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii. Măsura va intra în vigoare de marți, 21 octombrie pe mai multe rute feroviare.

Trenuri CFR, suspendate din cauza datoriilor

CFR SA a anunțat că circulația mai multor trenuri va fi suspendată începând cu ziua de marți, 21 octombrie, ora 00.01. Măsura a fost luată în contextul în care compania care operează aceste trenuri CFR nu și-a achitat la termen sumele aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Valoarea datoriilor depășește suma de 100 de milioane de lei, conform unui comunicat de presă.

Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, a transmis compania.

CFR SA a precizat că măsura de suspendare are caracter temporar. Circulația acestor trenuri CFR va fi reluată imediat ce sumele restante vor fi achitate integral.

În acest context, călătorilor li se recomandă să consulte, înainte de efectuarea călătoriei, Mersul trenurilor pe site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro. De asemenea, aceste informații vor fi prezentate pe site-urile operatorilor de transport feroviar și vor fi afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.

Trenuri Regio afectate de suspendare

În comunicatul Companiei Naţională de Căi Ferate sunt prezentate rutele pe care nu vor mai circula aceste trenuri CFR începând cu ziua de marți, 21 octombrie. Astfel, vor fi suspendat următoarele trenuri Regio, începând cu 21.10.2025, ora 00:01:

  • R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;
  • R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;
  • R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur;
  • R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur;
  • R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti;
  • R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa;
  • R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur;
  • R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur;
  • R 3030: Braşov – Bucureşti Nord;
  • R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov;
  • R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur;
  • R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur;
  • R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur;
  • R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur;
  • R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur;
  • R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur;
  • R 4332: Satu Mare – Oradea;
  • R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur;
  • R 4502: Siculeni – Braşov;
  • R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;
  • R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;
  • R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur;
  • R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur;
  • R 2563: Sibiu – Sighişoara;
  • R 2564: Beia Hm – Sibiu;
  • R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur.

Trenuri CFR Interegio afectate de suspendare

Potrivit sursei citate, măsura de suspendare vizează și mai multe trenuri din categoria Interegio. În cazul acestora suspendarea va intra în vigoare începând din 7 noiembrie, ora 00.01:

  • IR 1634 şi IR 1633: Braşov – Bucureşti Nord şi retur;
  • IR 1661 şi IR 1662: Bucureşti Nord – Iaşi şi retur;
  • IR 1571 şi IR 1574: Bucureşti Nord – Galaţi şi retur;
  • IR 1599 şi IR 1590: Bucureşti Nord – Drobeta Turnu Severin şi retur;
  • IR 1531: Timişoara Nord – Baia Mare;
  • IR 1530: Baia Mare – Timişoara Nord (anulat din 08.11.2025);
  • IR 1532: Satu Mare – Timişoara Nord;
  • IR 1533: Timişoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);
  • IR 1537 şi IR 1539: Timişoara Nord – Oradea şi retur;
  • IR 1743 şi IR 1744: Arad – Oradea şi retur;
  • IR 1745 şi IR 1746: Târgu Mureş – Cluj Napoca şi retur.
Tags:
Citește și...
Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
Eveniment
Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
Eveniment
O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
Eveniment
Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
Eveniment
Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
Jucăriile care au făcut furori pe TikTok. Internauții sunt dispuși să plătească prețul unei vacanțe pentru un pluș
Eveniment
Jucăriile care au făcut furori pe TikTok. Internauții sunt dispuși să plătească prețul unei vacanțe pentru un pluș
La ce interval se recomandă vizita la medicul stomatolog?
Eveniment
La ce interval se recomandă vizita la medicul stomatolog?
A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor
Eveniment
A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor
Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit
Eveniment
Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Eveniment
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Ultima oră
17:50 - Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
17:49 - O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
17:40 - Un jurnalist polonez a rămas cu volanul în mână când testa o mașină chinezească
17:31 - Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
17:13 - Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
17:10 - Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”
16:59 - Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
16:48 - „Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
16:46 - Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
16:43 - De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea