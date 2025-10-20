Trenuri CFR, suspendate din cauza datoriilor restante pe care compania le are pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii. Măsura va intra în vigoare de marți, 21 octombrie pe mai multe .

CFR SA a anunțat că circulația mai multor trenuri va fi suspendată începând cu ziua de marți, 21 octombrie, ora 00.01. Măsura a fost luată în contextul în care compania care operează aceste trenuri CFR nu și-a achitat la termen sumele aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Valoarea datoriilor depășește suma de 100 de milioane de lei, conform unui comunicat de presă.

„ «CFR» SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, a transmis compania.

CFR SA a precizat că măsura de are caracter temporar. Circulația acestor trenuri CFR va fi reluată imediat ce sumele restante vor fi achitate integral.

În acest context, călătorilor li se recomandă să consulte, înainte de efectuarea călătoriei, Mersul trenurilor pe site-ul oficial . De asemenea, aceste informații vor fi prezentate pe site-urile operatorilor de transport feroviar și vor fi afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.

Trenuri Regio afectate de suspendare

În comunicatul Companiei Naţională de Căi Ferate sunt prezentate rutele pe care nu vor mai circula aceste trenuri CFR începând cu ziua de marți, 21 octombrie. Astfel, vor fi suspendat următoarele trenuri Regio, începând cu 21.10.2025, ora 00:01:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;

R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;

R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur;

R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur;

R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti;

R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa;

R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur;

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur;

R 3030: Braşov – Bucureşti Nord;

R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov;

R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur;

R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur;

R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur;

R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur;

R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur;

R 4332: Satu Mare – Oradea;

R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur;

R 4502: Siculeni – Braşov;

R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur;

R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur;

R 2563: Sibiu – Sighişoara;

R 2564: Beia Hm – Sibiu;

R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur.

Trenuri CFR Interegio afectate de suspendare

Potrivit sursei citate, măsura de suspendare vizează și mai multe trenuri din categoria Interegio. În cazul acestora suspendarea va intra în vigoare începând din 7 noiembrie, ora 00.01: