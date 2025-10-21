Zeci de trenuri ale CFR Călători deoarece compania nu a plătit către CFR Infrastructură (CFR SA) datoriile aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI). Datoria sare de 100 de milioane de lei. Ciprian Șerban (PSD), ministrul Transporturilor, a amenințat cu demiteri dacă directorii celor două companii nu se înțeleg între ei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce reacție a avut ministrul Ciprian Șerban după suspendarea trenurilor

„Principala problemă e că acest sistem feroviar din România azi suferă de o subfinanțare cronică. E o problemă care practic afectează funcționarea sa. Aceste subvenții nu sunt plătite la timp și asta a dus la acumularea unor datorii semnificative. Evident, aici putem vorbi și de management defectuos la cele două companii.

Azi am avut o discuție cu cei doi directori. Le-am cerut din nou să ia toate măsurile ca aceste trenuri să poată circula în condiții normale.

Dacă nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor directori”, a declarat Ciprian Șerban.

Ce avertisment a avut Ciprian Șerban pentru directorii CFR Călători și CFR SA

Acesta a susținut apoi că nu poate interveni în managementul celor două societăți. Totuși, „dacă se dovedește un management defectuos, putem merge până la înlăturarea din funcție a celor doi sau a celui care e vinovat pentru situația creată”.

„Traian Preoteasa (directorul CFR Călători), ca să facă o plată către Infrastructură, trebuie să aibă bani suficienți cât să acopere și cheltuielile curente, și plata către Infrastructură”, a mai explicat ministrul.

Șerban a mai spus că între cei doi directori e „un scandal”, căci „se bat cap în cap în fiecare zi”. El le-a atras apoi atenția directorilor să-și folosească funcțiile pentru serviciul public, nu „pentru aceste răfuieli personale”.

„Azi înțeleg că a făcut către o plată de 40 de milioane. Încerc să văd dacă ajung la un consens cu ei să deblocăm trenurile care au fost suspendate”, a mai precizat ministrul Ciprian Șerban, pentru B1 TV.