Troița de la Tâncăbești unde era comemorat Corneliu Zelea Codreanu a fost tăiată. Ce au descoperit anchetatorii (FOTO)

Iulia Petcu
28 nov. 2025, 18:40
Troița de la Tâncăbești unde era comemorat Corneliu Zelea Codreanu a fost tăiată. Ce au descoperit anchetatorii (FOTO)
Troița de la Tâncăbești, din județul Ilfov, a devenit centrul unei controverse publice după ce a fost găsită tăiată, iar în locul ei a fost lăsată o perie de toaletă. Imaginile, distribuite pe rețelele sociale, au generat reacții rapide din partea autorităților, care au anunțat că desfășoară verificări.

Ce au descoperit polițiștii

Autoritățile au transmis vineri, 28 noiembrie, că polițiștii din Snagov au observat că troița, amplasată într-un loc unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, fusese tăiată de la bază. Contextul este cu atât mai sensibil cu cât astfel de manifestări sunt interzise prin lege, iar zona este cunoscută pentru întâlnirile anuale dedicate figurii legionare.

Potrivit comunicatului oficial, ancheta este în desfășurare. „La acest moment, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis IPJ Ilfov.

Cine a făcut publice imaginile și ce semnificație are gestul

Fotografiile au fost publicate pe Facebook de Adina Marincea, cercetătoare la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Postarea acesteia a atras atenția asupra unui spațiu încărcat de istorie și controversă, unde periodic au loc comemorări dedicate mișcării legionare, deși cadrul legal interzice explicit promovarea simbolurilor fasciste.

Incidentul survine chiar înaintea datei la care, în mod tradițional, are loc comemorarea legionară de la Tâncăbești. Anul trecut, în noaptea de 30 noiembrie – 1 decembrie 2024, mai multe persoane, inclusiv președinta S.O.S., Diana Șoșoacă, au participat la un astfel de moment. Evenimentul a inclus o slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, gesturi interzise prin lege, potrivit hotnews.ro.

La aceeași acțiune din 2024, Șoșoacă a declarat că marcau 86 de ani de la moartea liderului legionar, pe care l-a descris drept un patriot: „E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”. În urma acelui eveniment, șapte persoane au fost plasate sub control judiciar pentru utilizarea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Ce reprezenta troița de la Tâncăbești

Troița fusese ridicată în locul în care Corneliu Zelea Codreanu a fost ucis, în pădurea din Tâncăbești, în 30 noiembrie 1938. De-a lungul timpului, acest spațiu a devenit punct de întâlnire pentru simpatizanți ai mișcării legionare, atrăgând în mod repetat atenția autorităților și a organizațiilor care monitorizează extremismul.

