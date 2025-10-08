Un truc simplu, ușor de pus în practică ajută la reducerea pierderilor de căldură prin pereții exteriori, mai prost izolați, din apartamentele vechi. Costurile sunt minime, iar găselnița este la îndemâna tuturor.

Un truc simplu de pus în practică

Multe dintre apartamentele din sunt prost izolate, motiv pentru care căldura se pierde. Datorită unui truc simplu, dar ingenios, care circulă pe rețelele de socializare, oricine locuiește într-o asemenea locuință poate obține mai multă căldură. Totodată, astfel, se reduc pierderile de , prin pereții exteriori, ceea ce se traduce în facturi mai mici.

De regulă caloriferele sunt amplasate pe pereții exteriori. Astfel, o parte din căldura produsă se pierde prin aceștia deoarece caloriferul încălzește aerul dar, totodată, transmite căldura și spre zidul din spate. În aceste condiții, dacă peretele este prost izolat pierderile de căldură sunt destul de ridicate.

Aici intervine acest truc simplu despre care pomeneam mai sus. Este vorba despre o folie de aluminiu care amplasată pe peretele din spatele caloriferului reflectă radiația termică și o trimite înapoi, în cameră, menținând temperatura ridicată mai multă vreme.

Cum se montează folia de aluminiu

Pentru ca acest truc simplu să funcționeze, folia nu trebuie lipită, pur și simplu, pe peretele din spatele caloriferului. Este nevoie de puțină pregătire și câteva etape simple de urmat. În primul rând, trebuie decupată o bucată de carton de dimensiunea caloriferului.

Pe una din fețele acestuia se lipește . Apoi, cartonul se plasează în spatele caloriferului, cu partea acoperită de folie îndreptată spre radiator.

Cartonul se fixează, dar nu lipit de perete ci la mică distanță de acesta lăsând un strat de aer. Astfel, folia de aluminiu va acționa ca un scut reflectorizant, iar energia termică emisă de calorifer va fi redirecționată spre cameră.

Trebuie spus că acest truc cu folia de aluminiu nu este de încercat lângă sobe, radiatoare electrice sau alte surse directe de foc. De asemenea, în locul foliei de aluminiu poate fi folosită o folie termoreflexivă, mai eficientă și mai sigură, dar și mai scumpă.

Cât de mult ajută acest truc simplu

Amplasarea foliei de aluminiu în spatele caloriferului nu este o soluție miraculoasă pentru încălzirea locuinței. Dar, poate ajuta la îmbunătățirea eficienței energetice în încăperea pentru care este utilizată. În camerele cu pereți exteriori reci, fără izolație, pierderile de energie termică se reduc cu câteva procente.

Pe de altă parte, acest truc simplu nu poate înlocui un perete izolat care permite menținerea unei temperaturi interioare constante. Mai precis, folia de aluminiu funcționează, complementar, ajutând la menținerea căldurii, dar nu poate fi folosită ca o alternativă la .