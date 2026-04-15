Secretul pentru ouă ochi cu aspect și gust perfect este utilizarea unui capac în timpul prăjirii, potrivit declarațiilor expertei Siobhan Wightman. Metoda reduce riscul arderii albușului și menține moale. Iată despre ce este vorba!

De ce albușul se gătește mai repede decât gălbenușul

Una dintre cele mai comune probleme la pregătirea ouălor ochi este că albușul se gătește mult mai repede și chiar ajunge să se ardă, în timp ce gălbenușul rămâne nefăcut. Cauza este folosirea unei cantități de ulei mai mari decât este necesar, ceea ce produce o gătire neuniformă. Albușul se pătrunde rapid la contactul cu tigaia, iar gălbenușul nu prinde suficientă căldură, scrie Click.

Rezultatul este un ou ochi care nu doar că are un gust neplăcut, dar are și un aspect estetic neapetisant. Controlul temperaturii și al cantității de ulei este foarte important. Acesta este recomandat pentru a evita arsurile și pentru a obține o gătire omogenă.

Ce presupune trucul cu capacul

Potrivit declarațiilor expertei Siobhan Wightman, secretul nu este un ingredient neobișnuit, ci folosirea unui capac: tigaia trebuie acoperită atunci când pregătim ouă ochi.

„Aburul care rămâne înăuntru va găti oul perfect și va menține acel gălbenuș moale pe care îl preferăm cu toții”, spune experta.

Folosirea capacului permite aburului să circule în interiorul tigăii, ceea ce duce la o gătire uniformă a albușului și gălbenușului fără a fi nevoie să întoarcem ouăle. Metoda reduce riscul de a distruge gălbenușul prin întoarcere și este prezentată ca o soluție simplă folosită de bucătarii cu experiență.

Ce adaosuri recomandă experta pentru gust și aspect

Pe lângă tehnica cu capacul, există și câteva ingrediente utile pentru a îmbunătăți gustul și aspectul ouălor ochi: parmezan ras, fulgi de sare de mare sau fulgi de chilli. Aceste opțiuni pot fi adăugate după gătire pentru a conferi textură și aromă suplimentară.

Ouăle ochi sunt, în principiu, unul dintre cele mai simple și rapide preparate. Metoda cu capac se recomandă ca soluție practică pentru a obține atât gust, cât și aspect plăcut fără ingrediente speciale.