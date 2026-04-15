Trucul simplu care face ouăle ochi perfecte. Iată secretul dezvăluit de o expertă

15 apr. 2026, 10:27
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce albușul se gătește mai repede decât gălbenușul
  2. Ce presupune trucul cu capacul
  3. Ce adaosuri recomandă experta pentru gust și aspect

Secretul pentru ouă ochi cu aspect și gust perfect este utilizarea unui capac în timpul prăjirii, potrivit declarațiilor expertei Siobhan Wightman. Metoda reduce riscul arderii albușului și menține gălbenușul moale. Iată despre ce este vorba!

De ce albușul se gătește mai repede decât gălbenușul

Una dintre cele mai comune probleme la pregătirea ouălor ochi este că albușul se gătește mult mai repede și chiar ajunge să se ardă, în timp ce gălbenușul rămâne nefăcut. Cauza este folosirea unei cantități de ulei mai mari decât este necesar, ceea ce produce o gătire neuniformă. Albușul se pătrunde rapid la contactul cu tigaia, iar gălbenușul nu prinde suficientă căldură, scrie Click.

Rezultatul este un ou ochi care nu doar că are un gust neplăcut, dar are și un aspect estetic neapetisant. Controlul temperaturii și al cantității de ulei este foarte important. Acesta este recomandat pentru a evita arsurile și pentru a obține o gătire omogenă.

Ce presupune trucul cu capacul

Potrivit declarațiilor expertei Siobhan Wightman, secretul nu este un ingredient neobișnuit, ci folosirea unui capac: tigaia trebuie acoperită atunci când pregătim ouă ochi.

„Aburul care rămâne înăuntru va găti oul perfect și va menține acel gălbenuș moale pe care îl preferăm cu toții”, spune experta.

Folosirea capacului permite aburului să circule în interiorul tigăii, ceea ce duce la o gătire uniformă a albușului și gălbenușului fără a fi nevoie să întoarcem ouăle. Metoda reduce riscul de a distruge gălbenușul prin întoarcere și este prezentată ca o soluție simplă folosită de bucătarii cu experiență.

Ce adaosuri recomandă experta pentru gust și aspect

Pe lângă tehnica cu capacul, există și câteva ingrediente utile pentru a îmbunătăți gustul și aspectul ouălor ochi: parmezan ras, fulgi de sare de mare sau fulgi de chilli. Aceste opțiuni pot fi adăugate după gătire pentru a conferi textură și aromă suplimentară.

Ouăle ochi sunt, în principiu, unul dintre cele mai simple și rapide preparate. Metoda cu capac se recomandă ca soluție practică pentru a obține atât gust, cât și aspect plăcut fără ingrediente speciale.

Citește și...
Cele mai inspirate cadouri de Dragobete: produse Vivasan pentru o surpriza perfectă pentru iubita ta
Eveniment
Cele mai inspirate cadouri de Dragobete: produse Vivasan pentru o surpriza perfectă pentru iubita ta
Rețeta simplă de chiftele la cuptor cu cartofi și sos mediteranean ladolemono. Iată cum se prepară
Eveniment
Rețeta simplă de chiftele la cuptor cu cartofi și sos mediteranean ladolemono. Iată cum se prepară
Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
Eveniment
Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
Eveniment
RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
Eveniment
Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Eveniment
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism
Eveniment
Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Eveniment
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
