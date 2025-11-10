B1 Inregistrari!
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent

Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent

10 nov. 2025, 12:04
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Sursa foto: Freepik.com / @freepik
Cuprins
  1. Cum influențează mizeria dintr-un frigider consumul de energie al acestuia
  2. Cum ar trebui amplasat un frigider

După eliminarea plafonului la prețul energiei electrice, în timpul verii, românii au început să plătească facturi chiar și de două ori mai scumpe. Și facturile la gaz încep să devină tot mai mari cu cât înaintăm spre iarnă, cu toate că prețul este încă plafonat. Există însă, anumite metode prin care poate fi redus consumul de energie și implicit, costul utilităților. Tot ce trebuie să facă consumatorii în acest sens este să țină cont de mici detalii. 

Cum influențează mizeria dintr-un frigider consumul de energie al acestuia

Clasa de eficiență energetică a unui frigider poate fi semnificativ influențată de cât de curat este aparatul electrocasnic. Consumul de energie al unui frigider necurățat poate fi chiar și de două ori mai mare decât a unuia curățat. Situația este similară și la mașina de spălat care poate crește costul total al facturii dacă nu este îngrijită corespunzător.

„Da, frigiderul poate scădea mai multe clase de eficiență energetică dacă nu îl curățăm. Deși noi credem că avem un frigider clasa A, dacă nu îl curățăm se poate duce spre C. Poate să consume și de două ori mai mult decât un frigider care este curățat. Pe lângă asta, și mașina de spălat vase, la fel, și ea trebuie curățată, altfel îi scade performanța energetică. Mașina de spălat rufe, de asemenea, se poate depune calcarul dacă avem o apă dură, deci consumă mai mult”, a explicat Dalia Stoian, reprezentant EFdeN, pentru Știrile ProTV.

Cum ar trebui amplasat un frigider

Consumul de energie al unui frigider diferă și de poziționarea acestuia. Este foarte important ca oamenii să lase suficient loc între aparatul electrocasnic și perete sau altă piesă de mobilier, astfel încât acesta să aibă suficient loc pentru evacuarea aerului cald.

„Sunt oameni care își montează frigiderul, de exemplu, într-o mască de lemn, îl împing la perete și nu are nicio gură de evacuare. Trebuie să aibă pe unde să evacueze aerul cald. Dacă el nu are unde să evacueze căldura, că e lipit de perete, el este mai ineficient. Consum mai multă energie electrică pentru a asigura aceeași temperatură la interior. Îl dăm noi în față, facem un pic de spațiu eventul, facem niște găuri în mobilă (…) există niște perforații în zona de plintă”, a explicat și Claudiu Butacu, reprezentant EFdeN.

