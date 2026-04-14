Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării"

Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 23:02
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce au descoperit analizele de laborator
  2. De ce își pierd românii încrederea în legumele din piețe

Primele legume apărute pe tarabele piețelor nu sunt neapărat motiv de bucurie, ci mai degrabă un semnal de alarmă. Specialiștii avertizează că trufandalele de sezon pot conține un adevărat cocktail de substanțe chimice. Uneori, nivelul acestora ajunge chiar și de zece ori peste limita legală.

Ce au descoperit analizele de laborator

Alertă serioasă în piețele din România! Trufandalele de primăvară ridică mari semne de întrebare.

„Din 9 probe aduse, 3 probe au avut depășiri legale, pentru care laboratorul a trebuit să notifice autoritatea. Leușteanul a depășit limita legală de 66 de ori pentru pirimifos-metil. Lucrurile acestea nu trebuie să ajungă pe piață și nu este responsabilitatea autorităților, ci este iresponsabil cine pune așa ceva pe piață, pentru că ne pune viața în pericol”, a transmis Alexandru Cîrîc, director ICA, pentru Observator.

Nici pătrunjelul nu a trecut testul, fiind contaminat cu penconazol într-o concentrație de 16 ori mai mare decât cea permisă. În plus, în aceeași probă au fost detectate alte patru pesticide. În cazul mărarului, depășirea a fost mai mică. Totuși, specialiștii avertizează că problema reală este nerespectarea perioadei de așteptare după tratamentele chimice, o regulă esențială pe care nu toți producătorii o respectă.

În doar cinci zile, aceste rezultate au declanșat o alertă oficială. Concluzia este clară, astfel de produse nu ar trebui să ajungă niciodată pe piață, deoarece pun direct în pericol sănătatea consumatorilor.

De ce își pierd românii încrederea în legumele din piețe

Tot mai mulți români spun deschis că nu mai au încredere în legumele și zarzavaturile de pe tarabe. Ei susțin că acestea le afectează sănătatea.

„Suntem bolnavi din cauza mâncării. Nu mai avem încredere în nimic. Trebuie să luăm, că nu avem ce să facem”, mărturisesc două cliente, resemnate de lipsa alternativelor. Alți cumpărători cer reguli mai stricte și controale mai dure. „O reglementare mai corectă, mai riguroasă ar trebui. Dar ce să alegi? Nu ai cum să verifici”, spun aceștia, potrivit sursei menționate.

Între timp, specialiștii avertizează că problemele nu se opresc aici. În cazul roșiilor românești, vândute chiar și cu 50-70 de lei kilogramul, se așteaptă la prezența mai multor pesticide. Analizele confirmă temerile.

„Avem boscalid, ciprodinil și încă multe alte substanțe. În total, opt pesticide într-o singură probă de roșii. Este mult. Nu sunt depășite limitele legale, dar vorbim despre un cocktail de pesticide, iar efectele cumulate asupra organismului sunt necunoscute”, a explicat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Concluzia specialiștilor este clară: chiar și atunci când valorile individuale sunt în limite, combinația de substanțe ridică semne serioase de întrebare pentru sănătatea consumatorilor.

