Președintele american Donald Trump a discutat telefonic cu echipajul misiunii Artemis II, felicitându-i pentru survolul Lunii, primul realizat de oameni după mai bine de jumătate de secol. Liderul de la a lăudat curajul și performanța astronauților, numindu-i „pionierii timpului nostru”.

Un moment istoric pentru explorarea spațială

Apelul a avut loc la scurt timp după ce capsula Orion a trecut pe lângă Lună, într-o misiune care marchează revenirea oamenilor în apropierea satelitului natural al Pământului, scrie Agerpres.

„Astăzi ați făcut istorie și ați făcut întreaga Americă mândră, incredibil de mândră”, le-a transmis Trump astronauților.

Echipajul este format din americanii Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman, alături de canadianul Jeremy Hansen.

Referire surprinzătoare la „vecinul” canadian

În timpul conversației, Trump a făcut o remarcă despre prezența astronautului canadian, într-un context în care relațiile sale cu Canada au fost uneori tensionate.

„Aveți pe cineva special acolo, un vecin, și ne iubim aproapele”, a spus președintele, făcând referire la Jeremy Hansen.

Emoții în timpul întreruperii comunicațiilor

Discuția a inclus și o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care Trump s-a interesat de momentul în care nava a trecut prin spatele Lunii, când comunicațiile cu Pământul au fost temporar întrerupte.

Victor Glover a descris experiența: „Am spus o scurtă rugăciune, apoi a trebuit să merg mai departe. Înregistram observații științifice de pe fața ascunsă a Lunii”.

La un moment dat, o scurtă pauză în conversație i-a făcut pe astronauți să verifice dacă legătura este încă activă. „Sunt aici”, le-a răspuns Trump.

Invitație la Casa Albă

Președintele american a încheiat apelul cu promisiunea unei întâlniri oficiale la Washington, unde echipajul va fi celebrat.

„Sunteți cu adevărat extraordinari. Toată lumea vorbește despre asta. Aștept cu nerăbdare să vă urez bun venit în Biroul Oval de la Casa Albă”, a declarat Trump.