B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trump: planul Groenlanda, duminică, ora 18:00, pe B1TV

Trump: planul Groenlanda, duminică, ora 18:00, pe B1TV

B1.ro
21 feb. 2026, 15:53
Trump: planul Groenlanda, duminică, ora 18:00, pe B1TV
Sursa foto: Captura B1tv

Postul B1 TV va difuza, în premieră, documentarul „Trump: planul Groenlanda ”, duminică, de la ora 18:00.

Situată între America de Nord și Europa, Groenlanda a devenit un punct-cheie pe harta geopolitică a lumii. Poziția sa în Arctica oferă acces strategic la rute maritime tot mai navigabile, pe fondul topirii ghețurilor. Sub calota glaciară se află resurse importante – de la pământuri rare la uraniu și alte minerale critice pentru tehnologiile viitorului. Aceste bogății transformă insula într-o miză economică majoră. În același timp, amplasarea sa o face vitală pentru securitatea și apărarea spațiului nord-atlantic.

Interesul marilor puteri este tot mai vizibil. În timpul administrației Donald Trump, ideea achiziționării Groenlandei de către Statele Unite ale Americii a readus insula în centrul atenției globale. Washingtonul urmărește consolidarea prezenței militare și limitarea influenței rivalilor strategici. În paralel, China manifestă interes pentru investiții și exploatări miniere, iar Rusia își întărește poziția militară în Arctica. Competiția pentru resurse, rute maritime și influență transformă Groenlanda într-un front tăcut al noii confruntări globale. Documentarul analizează cum această insulă înghețată a devenit una dintre cele mai fierbinți mize strategice ale secolului XXI.

„Trump: planul Groenlanda”, duminică, de la ora 18:00, în premieră pe B1 TV și www.b1tv.ro

Tags:
Citește și...
Un nou tip de concediu plătit pentru români. Cine ar putea primi 10 zile libere în plus
Eveniment
Un nou tip de concediu plătit pentru români. Cine ar putea primi 10 zile libere în plus
Povestea tinerei din Filipine care studiază diplomația în limba română la București: „Partea cea mai dificilă este…”
Eveniment
Povestea tinerei din Filipine care studiază diplomația în limba română la București: „Partea cea mai dificilă este…”
Consiliul Județean Ilfov, apel la prudență în trafic în condiții de iarnă. Recomandările autorităților pentru șoferi
Eveniment
Consiliul Județean Ilfov, apel la prudență în trafic în condiții de iarnă. Recomandările autorităților pentru șoferi
Lăsata Secului și începutul Postului Paștelui 2026. Tradiții și obiceiuri păstrate de români
Eveniment
Lăsata Secului și începutul Postului Paștelui 2026. Tradiții și obiceiuri păstrate de români
Rețea suspectată de exploatare sexuală a unor minore, destructurată în Timiș. Șase bărbați au fost reținuți
Eveniment
Rețea suspectată de exploatare sexuală a unor minore, destructurată în Timiș. Șase bărbați au fost reținuți
Viscolul afectează transportul aerian și feroviar. Măsuri speciale pe aeroporturile din Capitală și pe căile ferate
Eveniment
Viscolul afectează transportul aerian și feroviar. Măsuri speciale pe aeroporturile din Capitală și pe căile ferate
Viscolul complică circulația în Buzău. Autospeciale pentru transport dializă, scoase din zăpadă
Eveniment
Viscolul complică circulația în Buzău. Autospeciale pentru transport dializă, scoase din zăpadă
OpenAI, sub lupă după atacul din Canada. Compania a analizat contul suspectei înainte de tragedie
Eveniment
OpenAI, sub lupă după atacul din Canada. Compania a analizat contul suspectei înainte de tragedie
Viscolul a blocat drumuri în sud-estul țării. Circulație închisă pe DN21A și DN3, restricții pe mai multe artere
Eveniment
Viscolul a blocat drumuri în sud-estul țării. Circulație închisă pe DN21A și DN3, restricții pe mai multe artere
Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului
Eveniment
Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului
Ultima oră
16:21 - Un nou tip de concediu plătit pentru români. Cine ar putea primi 10 zile libere în plus
15:55 - Povestea tinerei din Filipine care studiază diplomația în limba română la București: „Partea cea mai dificilă este…”
15:00 - Consiliul Județean Ilfov, apel la prudență în trafic în condiții de iarnă. Recomandările autorităților pentru șoferi
14:33 - Lăsata Secului și începutul Postului Paștelui 2026. Tradiții și obiceiuri păstrate de români
13:48 - Rețea suspectată de exploatare sexuală a unor minore, destructurată în Timiș. Șase bărbați au fost reținuți
13:08 - Mircea Lucescu va conduce România în play-off-ul pentru Mondial
12:32 - Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile
11:49 - Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
11:13 - Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
10:38 - Viscolul afectează transportul aerian și feroviar. Măsuri speciale pe aeroporturile din Capitală și pe căile ferate