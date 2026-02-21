Trump: planul Groenlanda, duminică, ora 18:00, pe B1TV

Postul B1 TV va difuza, în premieră, documentarul „Trump: planul Groenlanda ”, duminică, de la ora 18:00.

Situată între America de Nord și Europa, a devenit un punct-cheie pe harta geopolitică a lumii. Poziția sa în Arctica oferă acces strategic la rute maritime tot mai navigabile, pe fondul topirii ghețurilor. Sub calota glaciară se află resurse importante – de la pământuri rare la uraniu și alte minerale critice pentru tehnologiile viitorului. Aceste bogății transformă insula într-o miză economică majoră. În același timp, amplasarea sa o face vitală pentru securitatea și apărarea spațiului nord-atlantic.

Interesul marilor puteri este tot mai vizibil. În timpul administrației Donald Trump, ideea achiziționării Groenlandei de către Statele Unite ale Americii a readus insula în centrul atenției globale. Washingtonul urmărește consolidarea prezenței militare și limitarea influenței rivalilor strategici. În paralel, China manifestă interes pentru investiții și exploatări miniere, iar Rusia își întărește poziția militară în Arctica. Competiția pentru resurse, rute maritime și influență transformă Groenlanda într-un front tăcut al noii confruntări globale. Documentarul analizează cum această insulă înghețată a devenit una dintre cele mai fierbinți mize strategice ale secolului XXI.

