Președintele american Donald Trump a confirmat public, într-un interviu acordat Fox News, că au furnizat arme protestatarilor antiguvernamentali din Iran în timpul manifestațiilor violente din ianuarie. Este prima recunoaștere oficială a unei astfel de implicări directe.

Trump: „Le-am trimis multe arme”

Declarația liderului de la Casa Albă vine după luni întregi în care administrația americană a criticat dur reacția autorităților iraniene față de proteste. În interviul acordat presei americane, Trump a explicat inclusiv mecanismul prin care armele ar fi ajuns la manifestanți.

„Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Şi cred că (armele) au rămas la kurzi”, a spus Trump.

Aceasta este prima dată când președintele american admite explicit sprijinul militar acordat protestatarilor, într-un context regional deja tensionat.

Rolul kurzilor în strategia SUA

Potrivit unei informații publicate de The Washington Post, administrația Trump ar fi încercat să convingă kurzii, o minoritate aflată în opoziție față de regimul de la Teheran, să se alăture unei coaliții informale alături de SUA și Israel.

„Ne-a spus că kurzii trebuie să-şi aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA şi Israel, fie cu Iranul”, a declarat un oficial citat de acest ziar, sub protecția anonimatului.

Proteste violente și represiune dură

Valul de proteste din Iran a început în luna decembrie, pe fondul unei crize economice severe, și a continuat în ianuarie. Nemulțumirile sociale s-au transformat rapid în manifestații violente împotriva regimului.

Autoritățile iraniene au intervenit în forță pentru a restabili controlul. Bilanțul oficial indică 3.117 decese, incluzând atât manifestanți, cât și membri ai forțelor de ordine.

Organizațiile neguvernamentale susțin însă că numărul real al victimelor ar fi mult mai mare, iar zeci de mii de persoane ar fi fost arestate în urma protestelor.

Escaladare militară în regiune

În ciuda represiunii, regimul de la Teheran a reușit să își mențină controlul asupra țării. În acest context, tensiunile au escaladat rapid.

Pe 28 februarie, SUA și Israel au lansat o campanie de bombardamente asupra Iranului, vizând structuri politice și militare. Deși atacurile aeriene au dus la eliminarea unor lideri importanți, regimul iranian nu dă semne de slăbiciune.

Mai mult, Teheranul continuă atacurile cu drone și rachete asupra Israelului și asupra intereselor americane din regiune, menținând conflictul deschis și instabilitatea la cote ridicate.