Al doilea membru al echipajului F-15E doborât deasupra a fost salvat „teafăr și nevătămat” după o operațiune militară de amploare a forțelor speciale americane, pe care președintele Donald Trump a descris-o drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria Statelor Unite”. Succesul misiunii a fost posibil datorită implicării CIA, care a orchestrat o campanie de dezinformare pentru a proteja militarul.

Misiunea de salvare și implicarea CIA

Al doilea pilot american căutat după prăbușirea F-15E a fost recuperat în siguranță în cadrul unei operațiuni complexe. Avionul multirol s-a prăbușit în sud-vestul Iranului, iar cei doi membri ai echipajului s-au catapultat vineri. Primul militar fusese salvat la scurt timp, însă al doilea a necesitat o misiune mai dificilă, scrie hotnews.ro.

„În ultimele ore, armata americană a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria Statelor Unite, pentru a veni în ajutorul unuia dintre incredibilii noștri ofițeri de echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat, și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum TEAFĂR ȘI NEVĂTĂMAT!”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Potrivit surselor citate de Axios, CIA a lansat o campanie de dezinformare în Iran, răspândind zvonul că forțele americane îl găsiseră deja pe militar și îl evacuau terestru. Această manevră a permis localizarea exactă a pilotului și planificarea unei intervenții sigure.

Forțele armate americane, în prim-plan

Operațiunea a implicat cooperarea mai multor ramuri militare și mobilizarea „zeci de aparate”, inclusiv Forțele Aeriene, Forțele Speciale și unități de suport.

„Nimeni în lume nu ar fi putut realiza acest lucru așa cum a făcut-o armata americană”, a declarat generalul australian în rezervă Mick Ryan, expert în strategii militare. El a subliniat că misiunea s-a desfășurat deasupra unui teritoriu ostil, însă superioritatea tehnologică și coordonarea extrem de precisă au asigurat succesul.

Colonelul în rezervă Cedric Leighton a explicat că terenul accidentat și praful prezent în zonă reprezentau riscuri majore pentru aeronave și misiune. „Există posibilitatea ca lucrurile să nu decurgă conform planului. S-ar putea ca cineva să o ia pe un drum greșit într-un sat și, dintr-o dată, să se trezească față în față cu un polițist. Iar când merg prost, pot însemna un dezastru pentru o misiune”, a spus el.

Contextul militar

Această salvare survine după ce prăbușirea avioanelor F-15 și A-10 ale SUA în incidente separate a ridicat la șapte numărul aeronavelor cu echipaj uman pierdute în războiul cu Iranul. De la începutul conflictului, niciun soldat american nu a fost ucis sau capturat pe teritoriul iranian, dar 13 au murit în Kuweit, Arabia Saudită și Irak.

Trump a subliniat că succesul ambilor membri de echipaj demonstrează „dominația și superioritatea aeriană copleșitoare” a SUA și capacitatea țării de a-și proteja personalul în situații extrem de riscante.