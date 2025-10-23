B1 Inregistrari!
Prima reacție a trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: „Credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate"

Ana Maria
23 oct. 2025, 17:03
Cuprins
  1. Ce a transmis trupa Partizan după incidentul în care a fost implicat Artan
  2. Cum explică trupa comportamentul lui Artan

Trupa Partizan a transmis un mesaj oficial, pe Facebook, după incidentul de la un club din Capitală, în care a fost implicat Artan (Adrian Pleşca). Membrii formației se delimitează de orice formă de violență și își cer scuze public.

Artan, artistul trupelor Timpuri Noi și Partizan, este acuzat că a agresat două tinere într-un club din Capitală. Acuzația a fost formulată public de mama uneia dintre ele. Cântărețul a spus că a „pupat” o fată pentru că o vedea îngândurată.

Trupa a menționat că situația ar putea avea legătură cu „posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan”.

Ce a transmis trupa Partizan după incidentul în care a fost implicat Artan

“Credem că este momentul să ne exprimăm și noi punctul de vedere în legătură cu incidentul de la nJoy, incident în care a fost implicat colegul nostru, Artan, membru constant al trupei de peste 15 ani.

În astfel de situații, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecințele celor întâmplate, inițial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior și-a cerut public scuze într-un mesaj video.

Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini și cum putem contribui la repararea răului produs.

Pentru noi, colegii lui, este un caz izolat. În toți anii aceștia, în numeroase contexte și locuri, nu am asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui. Am interacționat mereu cu oamenii înainte și după concerte, uneori în context social în care se consuma alcool, fără incidente similare”, au scris membrii trupei Partizan.

Cum explică trupa comportamentul lui Artan

În comunicat, colegii artistului menționează că Artan și-a recunoscut responsabilitatea pentru cele întâmplate și că a oferit scuze publice, inclusiv printr-un mesaj video.

Ei descriu incidentul ca fiind „un caz izolat” și spun că, în toți anii de activitate comună, nu au observat la el comportamente similare.

“Ne delimităm ferm de orice formă de violență, discriminare sau comportament lipsit de respect. .În același timp, credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan. Totuși, acest lucru nu scuză comportamentul său și nu diminuează impactul asupra celor afectați de eveniment.

Nu acceptăm etichete degradante sau simplificatoare, dar nici nu minimalizăm faptele. În toată activitatea noastră împreună, nu am întâlnit la el comportament cu tentă sexuală sau agresivă, ceea ce face ca acest incident să fie complet atipic și îngrijorător. Însă responsabilitatea pentru acest gest îi aparține în totalitate.

Ne cerem scuze public, în numele trupei, față de persoanele afectate și față de public. Suntem deschiși la dialog și la orice formă de reparație morală posibilă. Ne dorim ca astfel de situații să nu se mai repete.”, au mai adăugat membrii trupei Partizan.

