Tudor Chirilă, mesaj tranșant despre criza COVID-19: „În perioada asta la fiecare 9 zile moare cam o Sala Palatului. De aceeași boală”

Tudor Chirilă a tras un semnal de alarmă și a descris situația dezolantă pe care a provocat-o pandemia de COVID-19. Cunoscutul artist a atras atenția că la fiecare nouă zile mor 3.500 de persoane infectate cu coronavirus, „cam o Sala Palatului”. De altfel, România are a doua medie săptămânală de decese zilnice de pe mapamond, fiind depășită din acest punct de vedere doar de micuțul stat insular Grenada.

Pandemia de COVID-19 continuă să provoace victime. Tudor Chirilă, mesaj tranșant

„As putea sa postez o pisica. Cu putin efort as multumi pe toata lumea. Doar ca nu am in plan asa ceva. Asa ca o sa incerc sa creez o imagine, ca poate valoreaza mai mult decat orice. Imaginati-va Sala Palatului plina ochi, pe scaune, fara oameni in picioare. Asa, ca la un concert de muzica clasica. Plina de oameni. Doar ca ei sunt morti. Fiecare incremenit intr-o expresie contorsionata de surpriza mortii. 3500 de morti. In perioada asta la fiecare 9 zile moare cam o Sala Palatului. De aceeasi boala”, a scris artistul, pe Facebook.

La bilanțul de vineri, autoritățile au raportat încă 363 de decese asociate COVID-19, România ajungând astfel la 41.130 de fatalități de la debutul pandemiei.