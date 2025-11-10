B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)

Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 23:21
Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)
sursa foto: caputra video Facebook/ Cristian Pistol
Cuprins
  1. Ce progrese s-au făcut la tunelurile din secțiunea Margina-Holdea
  2. Care este stadiul general al lucrărilor și cine le execută
  3. Când va fi gata autostrada și ce presupune investiția

Lucrările la secțiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1 se desfășoară într-un ritm alert. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat o nouă etapă importantă în construcția tunelurilor de pe traseu. Până la sfârșitul anului 2026, șoferii ar putea circula fără întrerupere pe cei peste 360 de kilometri de autostradă care leagă Boița de Nădlac.

Ce progrese s-au făcut la tunelurile din secțiunea Margina-Holdea

Potrivit lui Cristian Pistol, „a fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea de autostradă Margina–Holdea (A1)!”. Oficialul a precizat că, luni, „străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj–Deva (calea 1), a fost finalizată, după ce, la sfârşitul lunii iulie, s-a realizat şi străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva–Lugoj)”.

Tunelurile sunt executate prin metoda austriacă, un procedeu tehnic care implică foraje de mare precizie. În continuare, echipele lucrează la etapele de excavare, armare și betonare, menite să asigure stabilitatea și siguranța construcției. Progresul vizibil al acestor lucrări confirmă avansul general al proiectului și respectarea graficului impus prin contract.

Care este stadiul general al lucrărilor și cine le execută

Pe întregul șantier, constructorii au ajuns la un progres de 44%. Proiectul este realizat de o asociere de firme din România și Bosnia – Spedition UMB și Euro-Asfalt care coordonează simultan mai multe zone de lucru. În prezent, se lucrează intens la Tunelul 2 și Tunelul Cut&Cover, două dintre cele mai complexe structuri de pe traseu, relatează Adevărul.ro.

„La Tunelul 2, la galeria dreaptă s-au forat 445 de metri din 1.985 de metri, iar la galeria stângă 447 de metri din 1.825 de metri. La Tunelul Cut&Cover, la galeria dreaptă s-au forat 143 de metri din 302, iar la cea stângă 219 din 228”, a explicat directorul CNAIR. Aceste date arată un ritm de lucru constant, susținut de o mobilizare masivă de forță umană și tehnologică.

Când va fi gata autostrada și ce presupune investiția

Termenul de finalizare al secțiunii Margina-Holdea este stabilit pentru sfârșitul anului 2026. În fiecare zi, peste 750 de muncitori și 200 de utilaje sunt mobilizați pe șantier pentru a respecta calendarul lucrărilor.

La final, România va avea o conexiune completă între Boița și Nădlac, pe o distanță totală de aproximativ 360 de kilometri de autostradă neîntreruptă. Contractul pentru proiectare și execuție are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

