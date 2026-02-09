B1 Inregistrari!
Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine"

Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine”

Ana Beatrice
09 feb. 2026, 10:45
Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine”
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - myssdiablo
Cuprins
  1. De ce i-a rămas Bucureștiul atât de bine întipărit în memorie unui turist
  2. Ce a descoperit străinul când a privit Capitala cu alți ochi

Aflat în vizită la București, un turist italian a stârnit valuri pe TikTok după ce a povestit o întâmplare care, pentru români, ține de cotidian. Pentru el însă, experiența a fost suficient de surprinzătoare încât să devină virală.

Relatarea sa scoate în evidență, într-un mod clar și direct, contrastul dintre mentalitatea din Europa de Vest. În același timp, aceasta reflectă realitățile cu care se confruntă frecvent Europa de Est.

De ce i-a rămas Bucureștiul atât de bine întipărit în memorie unui turist

Cu mult umor și autoironie, turistul italian a povestit o întâmplare aparent banală. Relatarea sa a devenit rapid virală pe rețelele de socializare. Motivul este simplu și reflectă o realitate bine cunoscută românilor, stilul de comunicare direct, fără ocolișuri și fără formule inutile de politețe.

Aflat în București, acesta a intrat la Luca pentru un prânz rapid și accesibil. Momentul plății i-a oferit însă un adevărat șoc cultural.

„Tipa de la casă îmi zice: „Îmi pare rău, nu ai bani.” La început nu am înţeles ce a vrut să îmi zică şi am răspuns: Îmi pare rău, nu am ce? Bani, nu ai bani! Ador, pentru că cu siguranţă, dacă eram eu în locul ei aş fi spus: „Îmi pare rău, se pare că nu aveţi bani să plătiţi asta”, dar ea nu: „Îmi pare rău, n-ai bani”.

Ştiţi ce, ador această atitudine, aş vrea să am şi eu această atitudine. Într-adevar, nu aveam bani pentru că mi se terminaseră. În fine, până la urmă s-a rezolvat, mi-am luat prănzul. Vreau şi eu atitudinea asta”, a povestit tânărul pe pagina sa de TikTok.

@myssdiablo Ig:alledozzi #viaggi #bucarest #romania ♬ sonido original – MYSSDIABLO

Ce a descoperit străinul când a privit Capitala cu alți ochi

Dincolo de episodul devenit viral, turistul italian a publicat mai multe videoclipuri din București în care analizează orașul dintr-o perspectivă personală. Acesta vorbește despre arhitectura Capitalei, pe care o descrie ca fiind lipsită de uniformitate. Tocmai acest aspect i se pare interesant și definitoriu pentru oraș.

Clădirile vechi și cele moderne coexistă într-un contrast puternic, iar acest amestec îi pare definitoriu pentru spiritul orașului. În opinia sa, Bucureștiul nu impresionează prin coerență, ci prin diversitate și autenticitate.

