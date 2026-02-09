Cu mult umor și autoironie, turistul italian a povestit o întâmplare aparent banală. Relatarea sa a devenit rapid virală pe rețelele de socializare. Motivul este simplu și reflectă o realitate bine cunoscută românilor, stilul de comunicare direct, fără ocolișuri și fără formule inutile de politețe.

Aflat în București, acesta a intrat la Luca pentru un prânz rapid și accesibil. Momentul plății i-a oferit însă un adevărat șoc cultural.

„Tipa de la casă îmi zice: „Îmi pare rău, nu ai bani.” La început nu am înţeles ce a vrut să îmi zică şi am răspuns: Îmi pare rău, nu am ce? Bani, nu ai bani! Ador, pentru că cu siguranţă, dacă eram eu în locul ei aş fi spus: „Îmi pare rău, se pare că nu aveţi bani să plătiţi asta”, dar ea nu: „Îmi pare rău, n-ai bani”.

Ştiţi ce, ador această atitudine, aş vrea să am şi eu această atitudine. Într-adevar, nu aveam bani pentru că mi se terminaseră. În fine, până la urmă s-a rezolvat, mi-am luat prănzul. Vreau şi eu atitudinea asta”, a povestit tânărul pe .