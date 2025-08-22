B1 Inregistrari!
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă

Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 09:08
Sursa foto: Pixabay

Un turist român, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața pe o plajă din Thassos, Grecia. Bărbatul se afla în vacanță cu soția, la două luni după ce au avut nunta.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul soției

Ce s-a întâmplat

Cuplul era din Cluj Napoca. Cei doi soți se aflau în vacanţă în insula Thassos, cu câțiva prieteni, conform Observator.

La un moment dat, bărbatul a fost observat de unuldintre prieteni în apă, plutind cu faţa în jos.

Bărbatul a fost ajutat și ar fi ieşit pe propriile picioare pe plajă. El ar fi dat semne că are nevoie de ambulanţă. Ajutoarele au fost chemate, însă în scurt timp acesta a devenit inconştient.

Presa din Grecia a scris că primul ajutor i s-ar fi acordat de ceilalţi turişti de pe plaja Kinira, inclusiv de un medic. Cu toate acestea, bărbatul nu a reacționat.

După ce a ajuns şi o ambulanţă, echipajul a continuat manevrele de resuscitare, însă și acestea fără succes. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat. Decesul acestuia a fost constatat.

Mesajul soției

„Florin, soţul meu a încetat din viaţă, în Grecia. Momentan, nu ştim cauza. Era în apă mică până la brâu şi a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu faţa în jos în apă, dar repet în apă mică. Şi l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieşit pe picioarele lui din mare”, a povestit pe Facebook soţia sa, Eliza.

„În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanţă şi a dat din cap că da. Şi acolo a fost ultima urmă de conştienţă pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit şi salvarea. Nu i-au putut face nimic”, a adăugat.

