Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă

Un turist român, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața pe o plajă din Thassos, Grecia. Bărbatul se afla în vacanță cu soția, la două luni după ce au avut nunta.
Cuplul era din Cluj Napoca. Cei doi soți se aflau în vacanţă în insula Thassos, cu câțiva prieteni, conform Observator.
La un moment dat, bărbatul a fost observat de unuldintre prieteni în apă, plutind cu faţa în jos.
Bărbatul a fost ajutat și ar fi ieşit pe propriile picioare pe plajă. El ar fi dat semne că are nevoie de ambulanţă. Ajutoarele au fost chemate, însă în scurt timp acesta a devenit inconştient.
Presa din Grecia a scris că primul ajutor i s-ar fi acordat de ceilalţi turişti de pe plaja Kinira, inclusiv de un medic. Cu toate acestea, bărbatul nu a reacționat.
După ce a ajuns şi o ambulanţă, echipajul a continuat manevrele de resuscitare, însă și acestea fără succes. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat. Decesul acestuia a fost constatat.
„Florin, soţul meu a încetat din viaţă, în Grecia. Momentan, nu ştim cauza. Era în apă mică până la brâu şi a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu faţa în jos în apă, dar repet în apă mică. Şi l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieşit pe picioarele lui din mare”, a povestit pe Facebook soţia sa, Eliza.
„În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanţă şi a dat din cap că da. Şi acolo a fost ultima urmă de conştienţă pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit şi salvarea. Nu i-au putut face nimic”, a adăugat.