Acasa » Eveniment » Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul

Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul

Iulia Petcu
03 feb. 2026, 19:09
sursa foto: roma.corriere.it/ Giuliano Benvegnù
Cuprins
  1. Când și unde s-a produs incidentul din zona Fori Imperiali
  2. Cum a fost rănit turistul român și care este starea sa
  3. Ce măsuri au luat autoritățile după producerea accidentului

Un incident grav petrecut în centrul Romei a rănit mai multe persoane, printre care și un turist român, într-una dintre cele mai vizitate zone ale capitalei italiene. Prăbușirea neașteptată a unui copac a generat panică într-un perimetru aglomerat de turiști.

Când și unde s-a produs incidentul din zona Fori Imperiali

Evenimentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:00, pe trotuarul din apropierea zonei Fori Imperiali, un punct intens circulat de vizitatorii Romei. Arborele de mari dimensiuni s-a rupt brusc și s-a prăbușit lângă situl arheologic, în apropiere de via San Pietro in Carcere.

Martorii au relatat că spațiul era extrem de îngust, iar fluxul constant de pietoni a făcut imposibilă evitarea impactului în momentul prăbușirii. Zona este cunoscută pentru densitatea mare de turiști, mai ales în intervalele de vârf din timpul zilei.

Cum a fost rănit turistul român și care este starea sa

Printre victime se află un turist român în vârstă de 42 de ani, care a fost lovit direct de trunchiul copacului și aruncat câțiva metri. Din cauza forței impactului, acesta a suferit o rană serioasă în zona abdominală, cel mai probabil provocată de o ramură ascuțită.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul San Giovanni, unde a rămas sub observație medicală. Potrivit informațiilor oferite de fiul său, starea pacientului este stabilă, iar viața nu îi este pusă în pericol, transmite Corriere della Sera.

În același incident a fost rănită și o adolescentă de 17 ani, surprinsă de copac în timp ce se plimba cu prietenii. Tânăra a ajuns la spitalul Santo Spirito, prezentând contuzii, zgârieturi și escoriații în urma impactului. A treia victimă este un bărbat de 34 de ani din Bangladesh, aflat și el în zonă în momentul prăbușirii pinului. Toate cele trei persoane rănite au rămas conștiente pe parcursul intervenției echipajelor de salvare, scrie Adevărul.

Ce măsuri au luat autoritățile după producerea accidentului

Autoritățile locale au intervenit rapid și au închis temporar strada pentru a permite verificările de siguranță în zonă. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale ruperii arborelui.

În funcție de rezultatele controalelor, accesul în perimetru ar putea fi restricționat pentru o perioadă mai lungă, având în vedere riscurile pentru pietoni.

