Acasa » Eveniment » Turistă: „Am trăit ca o regină două săptămâni”/ „Nu credeam că poate fi atât de ieftin” . Ce destinație a impresionat-o

Turistă: „Am trăit ca o regină două săptămâni”/ „Nu credeam că poate fi atât de ieftin” . Ce destinație a impresionat-o

Selen Osmanoglu
03 apr. 2026, 12:24
Turistă: „Am trăit ca o regină două săptămâni”/ „Nu credeam că poate fi atât de ieftin” . Ce destinație a impresionat-o
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. „Am trăit ca o regină două săptămâni”
  2. Cazare, zboruri interne și suveniruri, incluse în buget
  3. „Nu credeam că poate fi atât de ieftin”
  4. Destinație ideală pentru călătorii solo

O tânără din Serbia a devenit virală pe rețelele sociale după ce a povestit că a petrecut două săptămâni în Vietnam cu un buget total de doar 300 de euro. Experiența sa a atras atenția utilizatorilor, care au fost surprinși de costurile extrem de mici ale unei vacanțe într-o destinație exotică.

„Am trăit ca o regină două săptămâni”

Pentru mulți turiști, o vacanță pe un alt continent presupune cheltuieli ridicate și o planificare atentă. Cu toate acestea, experiența unei tinere din Serbia arată că unele destinații pot fi mult mai accesibile decât par la prima vedere, scrie Click.

Maria, cunoscută pe TikTok sub numele „marijasolotraveler”, a explicat cum a reușit să își organizeze o vacanță de două săptămâni în Vietnam cu doar 300 de euro, sumă care i-a acoperit aproape toate cheltuielile zilnice.

„Acesta este cel mai ieftin loc îndepărtat în care am fost. Am venit cu 300 de euro și am trăit ca o regină două săptămâni. Uneori mâncam toate cele trei mese în oraș, beam cafea, fresh-uri, cumpăram fructe la prețuri foarte mici și mergeam peste tot cu taxiul”, a povestit tânăra.

Cazare, zboruri interne și suveniruri, incluse în buget

Potrivit acesteia, bugetul nu a acoperit doar mesele zilnice, ci și alte cheltuieli importante. Maria a reușit să plătească cazarea la hotel, să cumpere suveniruri și chiar să călătorească între diferite orașe din Vietnam, fără să depășească suma inițială.

Această experiență contrazice percepția generală conform căreia o vacanță într-o destinație îndepărtată este automat costisitoare.

„Nu credeam că poate fi atât de ieftin”

Cu toate că știa că Vietnamul este o destinație accesibilă, tânăra a fost surprinsă de nivelul real al prețurilor.

„Știam că este ieftin, dar nu credeam că este atât de ieftin. În Europa, cu aceeași sumă, abia reușesc să mă descurc și ajung să mănânc din supermarketuri. Aici am trăit fără griji”, a explicat ea.

Destinație ideală pentru călătorii solo

Pe lângă costurile reduse, Maria a subliniat și nivelul ridicat de siguranță pe care l-a resimțit în timpul călătoriei. Ea spune că a avut timp să se bucure de plaje, de mâncarea locală și de atmosfera relaxată, fără stres.

„Dacă ar fi să recomand o destinație pentru primul solo travel pe alt continent, aș spune fără ezitare Vietnam”, a declarat tânăra.

Videoclipurile sale au adunat rapid mii de vizualizări pe TikTok, mulți utilizatori fiind interesați să afle cum pot avea o vacanță accesibilă într-o destinație exotică.

