„Cea mai mare țeapă din Maroc”. Cum a ajuns o româncă să plătească în plus pentru o cazare în deșert

Selen Osmanoglu
15 apr. 2026, 14:25
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cazare rezervată online, dar cu surprize la fața locului
  2. Taxă suplimentară pentru transport, fără alternative
  3. Avertisment pentru alți turiști
  4. Ce trebuie să verifice turiștii înainte de rezervare

O vacanță care ar fi trebuit să fie de neuitat s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru o româncă aflată în Maroc. Femeia susține că a fost pusă în fața unor costuri ascunse, după ce a ajuns la destinație, și trage un semnal de alarmă pentru alți turiști.

Cazare rezervată online, dar cu surprize la fața locului

Diana Mocanu, o româncă aflată în vacanță în Maroc, a povestit pe rețelele de socializare că a avut parte de o experiență neplăcută după ce și-a rezervat cazarea online, la un preț avantajos, scrie Click.

Totul părea în regulă până în momentul în care a ajuns în punctul de întâlnire din deșert, de unde urma să fie transportată către locul de cazare. Atunci a aflat că trebuie să achite costuri suplimentare, despre care nu fusese informată anterior.

„Cea mai mare țeapă pe care am luat-o în Maroc! Cazările din deșert. Toată lumea vrea să ajungă în Sahara — și da, e o experiență unică, merită vizitat, dar hai să vă spun la ce să aveți grijă… Noi am rezervat totul online, prețul era bun… iar când am ajuns la punctul de întâlnire?”, a relatat aceasta.

Taxă suplimentară pentru transport, fără alternative

Situația a devenit și mai complicată în momentul în care turiștii au fost informați că trebuie să mai plătească 100 de euro de persoană pentru a ajunge efectiv la cazare.

Potrivit relatării, nu exista nicio alternativă de transport, ceea ce i-a pus pe turiști în situația de a accepta costul suplimentar.

„Ni s-a cerut încă 100 € de persoană ca să ajungem în camp. Fără alternativa de a ajunge cu altceva sau cu altcineva și fără să ne fie menționat înainte. Practic, preț mic la cazare… și te taxează după. Și ghici ce? Dacă refuzi, rămâi acolo fără opțiuni”, a mai spus Diana Mocanu.

Avertisment pentru alți turiști

După experiența trăită, românca a decis să își facă publică povestea pentru a-i avertiza și pe alții care își planifică o vacanță în Maroc, în special în zonele deșertice.

Aceasta recomandă verificarea atentă a tuturor detaliilor înainte de rezervare, în special dacă transportul până la cazare este inclus în preț.

„Deci, mare atenție: verifică dacă transportul până în camp este inclus sau nu”, a transmis ea.

Ce trebuie să verifice turiștii înainte de rezervare

Experiența scoate în evidență o practică frecvent întâlnită în unele destinații turistice: afișarea unor prețuri atractive inițial, urmate de costuri suplimentare comunicate ulterior.

Pentru a evita astfel de situații, turiștii sunt sfătuiți să citească atent condițiile rezervării, să ceară informații clare despre transport și servicii incluse și să verifice recenziile altor călători înainte de a lua o decizie.

