Turiștii au luat cu asalt Maramureșul de Paște. Tradițiile din Breb l-au impresionat profund pe un american: „Îmi place foarte mult România”

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 13:12
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat de Paște în Breb
  2. Ce spun turiștii și localnicii
  3. Cum se păstrează tradițiile locale

În Maramureș, Paștele se simte ca o întoarcere în timp, într-o lume în care tradițiile sunt încă vii. Farmecul copilăriei și autenticitatea obiceiurilor păstrate cu grijă atrag deopotrivă români și turiști străini. Cu toții vin aici pentru a redescoperi spiritul sărbătorilor, așa cum se trăiau odinioară.

Ce s-a întâmplat de Paște în Breb

Dorul de copilărie i-a pus pe mulți pe drum și i-a adus în Maramureș, acolo unde Paștele se trăiește ca odinioară. În satul Breb, oamenii au retrăit atmosfera simplă și autentică de altădată. Au mers împreună la biserică, iar abia după slujbă s-au așezat la masa de sărbătoare.

Nimeni nu a gustat din bucate înainte ca acestea să fie binecuvântate, semn că tradițiile sunt respectate cu sfințenie. După slujbă, satul a prins viață. Localnicii și turiștii s-au adunat în horă și au celebrat împreună, într-o atmosferă caldă, ca în vremurile de demult.

Ce spun turiștii și localnicii

Pentru cei veniți din toate colțurile țării sau din străinătate, experiența a fost una profund emoționantă. „Păstrăm încă vii tradițiile și mă bucur că încă se duc mai departe aceste tradiții”, a spus Claudiu, turist, potrivit stirileprotv.ro.

Faima locului a trecut granițele, iar Ryan, turist din America, revine an de an: „Eu am venit de mai multe ori de Paște, că e așa de frumos, mai ales aici, în Breb, la biserica asta, și mă simt alături de Iisus. Îmi place foarte mult România și este o mare onoare să port asta”.

Adriana, aflată pentru prima dată aici de Paște, a fost impresionată: „Este ceva deosebit. Minunată toată atmosfera, oamenii din jur, tradițiile lor”.

Iar Roxana a redescoperit emoția copilăriei: „Împlinesc 40 de ani în curând și nu m-am simțit așa de când eram copil, de când mergeam cu bunica la biserică”.

Cum se păstrează tradițiile locale

În spatele acestor momente stau oamenii locului, care duc mai departe obiceiurile cu mândrie și dedicare. Gospodinele din Breb s-au întrecut și anul acesta în pregătirea bucatelor tradiționale, precum pască, cârnați, șoldar, drob, ouă roșii și vin, toate pregătite atât pentru familie, cât și pentru oaspeți.

„Este cea mai importantă sărbătoare de peste an. Simți emoția și dragostea lui Iisus pentru noi, oamenii”, a spus o localnică pentru sursa menționată. În Breb, tradițiile nu sunt doar păstrate, ci trăite cu bucurie, an de an, iar satul devine un loc unde trecutul și prezentul se întâlnesc firesc.

