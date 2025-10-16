B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani

TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 12:38
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cine a fost Andrei Bacalu
  2. Interzis de regimul comunist
  3. „De astăzi, Televiziunea Română este mai săracă”

Jurnalistul TVR, care a transmis aselenizarea misiunii Apollo 11, a murit la vârsta de 86 de ani.

Cine a fost Andrei Bacalu

Andrei Bacalu, medic la bază, a fost un nume important în jurnalismul de știință din țara noastră. A semnat numeroase cărți și articole, dar și emisiuni memorabile.

Momentul care i-a marcat cariera a fost transmisia în direct a aselenizării din 1969, când Neil Armstrong pășea pe Lună. Jurnalistul a fost cel care a tradus și a explicat în timp real evenimentul pentru publicul român, conform Viva.

Interzis de regimul comunist

Bacalu s-a făcut remarcat în redacția de emisiuni științifice a TVR. El a fost descoperit de Tudor Vornicu, unul dintre cei mai influenți realizatori ai epocii.

Jurnalistul a contribuit la numeroase programe care aduceau publicului larg teme complexe din domeniul tehnologiei și cercetării. Cu toate acestea, în 1983, regimul comunist i-a interzis aparițiile pe micul ecran, însă numele lui a rămas în mintea oamenilor.

Doi ani mai târziu după ce a fost interzis pe micile ecrane, jurnalistul s-a stabilit în Israel, unde și-a continuat activitatea în alte domenii.

„De astăzi, Televiziunea Română este mai săracă”

Odată cu moartea cunoscutului jurnalist Andrei Bacalu, reprezentanții TVR au transmis un mesaj: „De astăzi, Televiziunea Română este mai săracă”, au spus ei, cu regrete.

„Andrei Bacalu a menținut Televiziunea Română la un standard ridicat de profesionalism într-o perioadă cu multe restricții ideologice”, a scris și președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

De asemenea, Marina Constantinoiu l-a descris pe jurnalistul Bacalu drept „un om absolut minunat, o enciclopedie, un om cu un umor nebun, un suflet imens”.

„Mi-e greu să găsesc cuvinte acum, bulversată de veste, a plecat să se odihnească puțin. Sau poate să mai citească un munte de cărți, așa cum era obișnuit. Dar într-o lume, sper, mai bună decât asta”, a mai spus aceasta.

