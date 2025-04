Tzancă Uraganu lămurește zvonurile legate de Laura Vass și Bia Khalifa: „Fata aia nu este în toate mințile ei!”

Tzancă Uraganu, cunoscutul artist de manele, a clarificat în exclusivitate pentru ultimele care l-au implicat, inclusiv legătura cu Laura Vass și cu Bia Khalifa. După ce a fost surprins alături de Laura Vass și implicat într-un conflict cu Bia Khalifa, Tzancă a explicat situațiile și cum a reușit să-și împace partenera, Marymar.

Conflictele cu Bia Khalifa și clarificările artistului

Recent, Tzancă Uraganu a fost în centrul unui scandal mediatic, după ce Bia Khalifa l-a sunat în timp ce era live pe TikTok, insinuând că artistul ar dori ceva mai mult de la ea. Într-o reacție calmă și fermă, Tzancă a pus lucrurile în clar: „Fata aia nu este în toate mințile ei! M-a sunat într-o zi și voia să arate pe live că vorbește cu mine, că vreau ceva de la ea. Acum, eu nu pot să zic că nu, că mă dau înapoi. A fost ceva acolo, o mică aventură, dar în trecut, nu de curând. Ea m-a sunat când era pe live, ca să spună că are ea bărbații la picioare, dar, de fapt, bărbații o au pe ea la picioare!”

Artistul a adăugat: „Marymar nu se supără pe astfel de specimene, nu are cum, știe despre ce este vorba, ea este redusă mintal. Eu sunt un domn și încerc să vorbesc frumos, dar fata asta chiar are nevoie de un specialist. De terapie are nevoie, nu de ea, că are ea destui la viața ei.”

Tzancă Uraganu despre relația cu Laura Vass

În legătură cu zvonurile care au apărut după ce a fost fotografiat alături de Laura Vass, Tzancă a lămurit situația: „Cu Laura Vass nu s-a întâmplat nimic. Am fost la un restaurant, nu am ieșit dintr-un hotel. Suntem colegi, e normal, aveam niște proiecte împreună cu Dan Bursuc, pe care-l iubesc. Nu s-a întâmplat nimic. Faptul că am condus-o acasă și nu la un hotel cred că a arătat destul de multe.”

Relația cu Marymar și planurile de viitor

Tzancă a confirmat că, în ciuda certurilor ocazionale, relația cu Marymar este în continuare solidă: „Am mai avut și noi certuri cum este normal, dar acum este totul bine și frumos. Na, îți mai dai seama, suntem bărbați, o mai luăm și noi stângă, dreapta că asta e.”

Tzancă Uraganu în comedie: „Sunt un șef rău în film”

Pe lângă cariera sa muzicală, Tzancă Uraganu are și o nouă provocare pe plan profesional: va juca într-o comedie alături de Iuliana Beregoi și Andreea Bălan. „În film, sunt un șef rău. În realitate, nu sunt așa, dar acum respectăm cerințele regizorului. Urmăriți ce mai postăm pe Instagram și vă așteptăm în cinema din toamnă. Nu știu dacă am emoții, dar nu poți ține minte replicile din prima, uneori mai pun și de la mine,” a spus Tzancă despre experiența sa cinematografică.

În ciuda scandalurilor care îl urmăresc, Tzancă Uraganu continuă să-și construiască o carieră de succes și să rămână activ pe diverse planuri, atât muzicale, cât și profesionale.