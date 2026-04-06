Ucraina respinge ferm acuzațiile privind implicarea în plasarea explozivilor descoperiți lângă gazoductul Balkan Stream din Serbia, sugerând că incidentul ar putea face parte dintr-o operațiune rusească menită să influențeze alegerile din Ungaria. În paralel, premierul ungar Viktor Orbán acuză direct Kievul de sabotaj.

Ucraina: „Nu avem nimic de-a face cu asta”

Reacția oficială de la Kiev a venit rapid după apariția informațiilor privind explozibilii descoperiți în apropierea conductei de gaz, scrie Agerpres.

„Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”, a scris pe reţeaua X un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe. „Cel mai probabil este o operaţiune sub steag fals, ca parte a puternicei interferenţe ruseşti în alegerile ungare”, a adăugat oficialul ucrainean.

Budapesta acuză sabotaj, mobilizează armata

La Budapesta, situația este tratată ca o amenințare majoră de securitate. Premierul Viktor Orbán a convocat o reuniune extraordinară a Consiliului de Apărare, acuzând Ucraina că ar fi orchestrat un atac asupra infrastructurii energetice.

Ministrul de externe Péter Szijjártó a întărit acuzațiile: „Această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acţiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă furnizarea de gaze şi petrol din Rusia către Europa”.

În urma reuniunii, autoritățile ungare au decis mobilizarea de pază militară pe secțiunea națională a gazoductului.

Miza energetică și conflictul politic

Gazoductul Balkan Stream, extensie a TurkStream, este esențial pentru alimentarea Ungariei cu gaz rusesc, prin Serbia.

Premierul Orbán a avertizat asupra riscurilor majore: „Pretenţiile Ucrainei reprezintă o ameninţare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc”.

În același timp, oficialii ungari au făcut trimitere la sabotajul asupra Nord Stream și la oprirea livrărilor prin conducta Drujba, episoade care au amplificat tensiunile dintre Kiev și Budapesta.

Acuzații interne: „o înscenare pentru voturi”?

Pe plan intern, scandalul capătă și o dimensiune politică. Opozantul Péter Magyar a sugerat că incidentul ar putea fi o manevră politică.

Acesta a afirmat că presupusa tentativă de sabotaj ar putea fi o înscenare pusă la cale de Orbán împreună cu președintele sârb Aleksandar Vučić, pentru a recâștiga sprijinul electoral.

Explozibili descoperiți lângă conductă

Președintele sârb Aleksandar Vučić a anunțat că două pachete mari de explozibili au fost găsite în nordul Serbiei, în apropierea graniței cu Ungaria, lângă gazoductul Balkan Stream.

Incidentul ridică semne de întrebare serioase privind securitatea infrastructurii energetice din regiune, într-un moment deja marcat de tensiuni geopolitice și mize electorale majore.