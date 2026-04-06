B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ucraina neagă implicarea în incidentul de la Balkan Stream și invocă o posibilă operațiune sub steag fals

Selen Osmanoglu
06 apr. 2026, 08:05
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ucraina: „Nu avem nimic de-a face cu asta”
  2. Budapesta acuză sabotaj, mobilizează armata
  3. Miza energetică și conflictul politic
  4. Acuzații interne: „o înscenare pentru voturi”?
  5. Explozibili descoperiți lângă conductă

Ucraina respinge ferm acuzațiile privind implicarea în plasarea explozivilor descoperiți lângă gazoductul Balkan Stream din Serbia, sugerând că incidentul ar putea face parte dintr-o operațiune rusească menită să influențeze alegerile din Ungaria. În paralel, premierul ungar Viktor Orbán acuză direct Kievul de sabotaj.

Ucraina: „Nu avem nimic de-a face cu asta”

Reacția oficială de la Kiev a venit rapid după apariția informațiilor privind explozibilii descoperiți în apropierea conductei de gaz, scrie Agerpres.

„Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”, a scris pe reţeaua X un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe. „Cel mai probabil este o operaţiune sub steag fals, ca parte a puternicei interferenţe ruseşti în alegerile ungare”, a adăugat oficialul ucrainean.

Budapesta acuză sabotaj, mobilizează armata

La Budapesta, situația este tratată ca o amenințare majoră de securitate. Premierul Viktor Orbán a convocat o reuniune extraordinară a Consiliului de Apărare, acuzând Ucraina că ar fi orchestrat un atac asupra infrastructurii energetice.

Ministrul de externe Péter Szijjártó a întărit acuzațiile: „Această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acţiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă furnizarea de gaze şi petrol din Rusia către Europa”.

În urma reuniunii, autoritățile ungare au decis mobilizarea de pază militară pe secțiunea națională a gazoductului.

Miza energetică și conflictul politic

Gazoductul Balkan Stream, extensie a TurkStream, este esențial pentru alimentarea Ungariei cu gaz rusesc, prin Serbia.

Premierul Orbán a avertizat asupra riscurilor majore: „Pretenţiile Ucrainei reprezintă o ameninţare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc”.

În același timp, oficialii ungari au făcut trimitere la sabotajul asupra Nord Stream și la oprirea livrărilor prin conducta Drujba, episoade care au amplificat tensiunile dintre Kiev și Budapesta.

Acuzații interne: „o înscenare pentru voturi”?

Pe plan intern, scandalul capătă și o dimensiune politică. Opozantul Péter Magyar a sugerat că incidentul ar putea fi o manevră politică.

Acesta a afirmat că presupusa tentativă de sabotaj ar putea fi o înscenare pusă la cale de Orbán împreună cu președintele sârb Aleksandar Vučić, pentru a recâștiga sprijinul electoral.

Explozibili descoperiți lângă conductă

Președintele sârb Aleksandar Vučić a anunțat că două pachete mari de explozibili au fost găsite în nordul Serbiei, în apropierea graniței cu Ungaria, lângă gazoductul Balkan Stream.

Incidentul ridică semne de întrebare serioase privind securitatea infrastructurii energetice din regiune, într-un moment deja marcat de tensiuni geopolitice și mize electorale majore.

Tags:
Citește și...
Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
Eveniment
Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii
Eveniment
Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii
Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
Eveniment
Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
Răsturnare de situație în cazul medicului ucis și incendiat în București: Cine a recunoscut crima și ce le-a dezvăluit anchetatorilor
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul medicului ucis și incendiat în București: Cine a recunoscut crima și ce le-a dezvăluit anchetatorilor
Obiect rar de pe Titanic, scos la licitație. O pernă dintr-o barcă de salvare ar putea atinge 180.000 de lire
Eveniment
Obiect rar de pe Titanic, scos la licitație. O pernă dintr-o barcă de salvare ar putea atinge 180.000 de lire
Lunea Mare deschide Săptămâna Patimilor 2026. Tradițiile pe care credincioșii nu trebuie să le rateze
Eveniment
Lunea Mare deschide Săptămâna Patimilor 2026. Tradițiile pe care credincioșii nu trebuie să le rateze
Natura României, așa cum nu ai mai văzut-o până acum. B1 TV va difuza documentarul „România neîmblânzită” (VIDEO)
Eveniment
Natura României, așa cum nu ai mai văzut-o până acum. B1 TV va difuza documentarul „România neîmblânzită” (VIDEO)
Trump recunoaște sprijinul militar pentru protestele din Iran: „Le-am trimis multe arme”
Eveniment
Trump recunoaște sprijinul militar pentru protestele din Iran: „Le-am trimis multe arme”
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Ultima oră
09:54 - Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța Filip, după dezvăluirile explozive de la podcastul lui Cătălin Măruță. Gestul făcut de cântăreț (VIDEO)
09:50 - Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
09:45 - Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii
09:43 - Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
09:26 - Jobul care pare prea simplu ca să fie real: Ești plătit să te filmezi când faci curat în casă. Câți bani primești
09:24 - Vremea, 6 aprilie: temperaturi în creștere, instabilitate în nord, centru și zonele montane
09:06 - Pare imposibil, dar e real. Orașul din Europa unde chiria costă doar 0,88 euro pe an
09:03 - Victorie categorică pentru Cristi Chivu. Inter Milano învinge AS Roma cu 5-2 pe San Siro
08:51 - Răsturnare de situație în cazul medicului ucis și incendiat în București: Cine a recunoscut crima și ce le-a dezvăluit anchetatorilor
08:47 - Obiect rar de pe Titanic, scos la licitație. O pernă dintr-o barcă de salvare ar putea atinge 180.000 de lire