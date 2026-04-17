Acasa » Eveniment » UE deblochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după schimbarea premierului din Ungaria

UE deblochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după schimbarea premierului din Ungaria

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 07:59
UE deblochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după schimbarea premierului din Ungaria
Cuprins
  1. Deblocarea fondurilor, posibilă după alegerile din Ungaria
  2. Prima tranșă ar putea fi acordată până la finalul lunii iunie
  3. Schimbarea de putere la Budapesta, un moment-cheie
  4. UE spune că poate acoperi nevoile financiare ale Ucrainei

Uniunea Europeană pregătește deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în urma schimbării de guvern din Ungaria. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, care a precizat că prima tranșă ar putea fi acordată până la finalul lunii iunie.

Deblocarea fondurilor, posibilă după alegerile din Ungaria

Potrivit oficialului european, rezultatul alegerilor din Ungaria a deschis calea pentru reluarea sprijinului financiar destinat Ucrainei, blocat anterior din motive politice, conform Agerpres.

„Rezultatele alegerilor din Ungaria ne permit acum să deblocăm programul nostru de sprijin de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei pentru anul acesta și anul viitor”, și-a exprimat satisfacția Valdis Dombrovskis.

Împrumutul fusese blocat încă de la finalul anului 2025 de premierul ungar de atunci, Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale apropiate de liderul rus Vladimir Putin.

Prima tranșă ar putea fi acordată până la finalul lunii iunie

Comisarul european a precizat că instituțiile europene își propun ca fondurile să ajungă rapid la Kiev, în contextul nevoilor financiare urgente generate de conflict.

„Ne propunem ca prima tranșă a împrumutului nostru către Ucraina să fie transferată către această țară în al doilea trimestru al acestui an”, adică înainte de sfârșitul lunii iunie.

Această primă tranșă face parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin financiar, menit să susțină stabilitatea economică a Ucrainei în perioada următoare.

Schimbarea de putere la Budapesta, un moment-cheie

Deblocarea fondurilor vine după înfrângerea electorală suferită de Viktor Orbán, care urmează să fie înlocuit de Péter Magyar în luna mai. Bruxellesul mizează pe o schimbare de abordare din partea noii conduceri de la Budapesta.

În acest context, oficiali ai Uniunii Europene vor participa vineri la o întâlnire la Budapesta cu echipa viitorului prim-ministru, pentru a discuta pașii următori în ceea ce privește cooperarea și sprijinul financiar.

UE spune că poate acoperi nevoile financiare ale Ucrainei

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este destinat să acopere aproximativ două treimi din necesarul de finanțare al Ucrainei, potrivit estimărilor Comisiei Europene.

Totuși, oficialii europeni susțin că există încredere în capacitatea de a asigura integral sprijinul necesar, inclusiv prin contribuțiile altor parteneri internaționali: „putem fi destul de încrezători în capacitatea noastră de a acoperi toate nevoile de finanțare ale Ucrainei”.

Citește și...
Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
Eveniment
Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
Eveniment
Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
Eveniment
România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
Eveniment
Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
Nicușor Dan participă la o reuniune internațională privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz
Eveniment
Nicușor Dan participă la o reuniune internațională privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz
Dani Mocanu și fratele său nu scapă de pușcărie. Tribunalul le-a respins contestația la executare
Eveniment
Dani Mocanu și fratele său nu scapă de pușcărie. Tribunalul le-a respins contestația la executare
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Eveniment
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Eveniment
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Eveniment
Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
Eveniment
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
Ultima oră
11:27 - Noua Dacia electrică, surprinsă în teste. Cum va arăta și cât va costa modelul care înlocuiește Spring EV
10:56 - Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
10:51 - Caz medical rar în China. Un termometru înghițit în copilărie a fost descoperit după 20 de ani
10:17 - Lavinia Petrea, dezvăluiri despre culisele televiziunii. Ce spune jurnalista despre realitatea nevăzută de la TV: „Uneori citim cu nod în gât”
10:15 - Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai
09:48 - Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
09:32 - România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
09:27 - Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
09:02 - Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
08:57 - Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală