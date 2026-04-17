Uniunea Europeană pregătește deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în urma schimbării de guvern din . Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, care a precizat că prima tranșă ar putea fi acordată până la finalul lunii iunie.

Deblocarea fondurilor, posibilă după alegerile din Ungaria

Potrivit oficialului european, rezultatul alegerilor din Ungaria a deschis calea pentru reluarea sprijinului financiar destinat Ucrainei, blocat anterior din motive politice, conform Agerpres.

„Rezultatele alegerilor din Ungaria ne permit acum să deblocăm programul nostru de sprijin de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei pentru anul acesta și anul viitor”, și-a exprimat satisfacția Valdis Dombrovskis.

Împrumutul fusese blocat încă de la finalul anului 2025 de premierul ungar de atunci, Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale apropiate de liderul rus Vladimir Putin.

Prima tranșă ar putea fi acordată până la finalul lunii iunie

Comisarul european a precizat că instituțiile europene își propun ca fondurile să ajungă rapid la Kiev, în contextul nevoilor financiare urgente generate de conflict.

„Ne propunem ca prima tranșă a împrumutului nostru către Ucraina să fie transferată către această țară în al doilea trimestru al acestui an”, adică înainte de sfârșitul lunii iunie.

Această primă tranșă face parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin financiar, menit să susțină stabilitatea economică a Ucrainei în perioada următoare.

Schimbarea de putere la Budapesta, un moment-cheie

Deblocarea fondurilor vine după înfrângerea electorală suferită de Viktor Orbán, care urmează să fie înlocuit de Péter Magyar în luna mai. Bruxellesul mizează pe o schimbare de abordare din partea noii conduceri de la Budapesta.

În acest context, oficiali ai Uniunii Europene vor participa vineri la o întâlnire la Budapesta cu echipa viitorului prim-ministru, pentru a discuta pașii următori în ceea ce privește cooperarea și sprijinul financiar.

UE spune că poate acoperi nevoile financiare ale Ucrainei

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este destinat să acopere aproximativ două treimi din necesarul de finanțare al Ucrainei, potrivit estimărilor Comisiei Europene.

Totuși, oficialii europeni susțin că există încredere în capacitatea de a asigura integral sprijinul necesar, inclusiv prin contribuțiile altor parteneri internaționali: „putem fi destul de încrezători în capacitatea noastră de a acoperi toate nevoile de finanțare ale Ucrainei”.