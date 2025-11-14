B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China

UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 11:46
UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
Credit Image: © Taidgh Barron/ZUMA Press Wire)
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „O soluție simplă și temporară”
  3. „Europa este serioasă”
  4. De ce a fost luată această măsură

Uniunea Europeană (UE) a anunțat joi că intenționează să accelereze eliminarea scutirii de taxe pentru coletele de valoare mică provenite de la platforme internaționale, precum Temu și Shein.

Ce s-a întâmplat

În prezent, comenzile de valoare sub 150 de euro (174 de dolari) nu sunt supuse taxelor vamale în cele 27 de state membre. În multe cazuri, aceste colete ajung direct la consumatori prin platforme fondate în China.

Anul trecut, 4,6 miliarde de colete mici au intrat în UE, peste 145 pe secundă, iar 91% dintre ele proveneau din China, iar trendul este în creștere.

„O soluție simplă și temporară”

Statele membre, inclusiv Franța, și Comisia Europeană speră ca această scutire să fie eliminată de la începutul anului viitor, mai devreme decât termenul inițial, stabilit pentru 2028.

„O soluție simplă și temporară pentru a permite o implementare mai rapidă, cât mai curând posibil”, a declarat un oficial european pentru AFP, citat de Adevărul.

„Europa este serioasă”

Retailerii europeni au atras atenția că platformele din afara UE, cum ar fi AliExpress, Shein și Temu, creează o concurență neloială, deoarece nu respectă întotdeauna regulile stricte ale UE privind produsele.

„Atingerea unui acord politic… transmite un semnal puternic că Europa este serioasă în privința concurenței loiale și a apărării intereselor companiilor sale”, a declarat comisarul european pentru comerț Maros Sefcovic după încheierea acordului, citat de France 24.

„Europa trebuie să își poată proteja eficient frontierele și să mențină o concurență corectă”, a mai adăugat acesta.

De ce a fost luată această măsură

Măsura vine în contextul în care UE caută să consolideze competitivitatea continentului, reducând birocrația și făcând viața companiilor europene mai ușoară.

Pe lângă decizia adoptată joi, executivul european a propus în mai o taxă de manipulare a coletelor mici, în valoare de doi euro. Statele membre nu au convenit încă asupra nivelului taxei, dar speră ca aceasta să fie aplicată de la finalul lui 2026.

Unele state membre au avansat deja cu propriile planuri, inclusiv România, care a impus o taxă de cinci euro pentru coletele mici.

