Uniunea Europeană lucrează la un plan de răspuns pentru a preveni o posibilă criză de aprovizionare cu combustibil pentru , în contextul creșterii tensiunilor geopolitice și al riscurilor asupra lanțurilor de import. Oficialii europeni analizează și măsuri pentru maximizarea capacității de producție a rafinăriilor din blocul comunitar, potrivit unor surse citate de Reuters.

Risc de penurie înainte de sezonul estival

Companiile aeriene avertizează că, în următoarele săptămâni, ar putea apărea o penurie de kerosen, ceea ce ar putea afecta serios traficul aerian înainte de sezonul estival, conform Știrile ProTv.

Europa depinde în mod semnificativ de importuri, aproximativ 75% din combustibilul pentru avioane provenind din Orientul Mijlociu.

Planuri europene pentru creșterea capacității de rafinare

Comisia Europeană urmează să cartografieze, începând de luna viitoare, capacitatea de rafinare a produselor petroliere la nivelul Uniunii. Potrivit unui proiect de propunere consultat de Reuters, vor fi introduse măsuri pentru „a asigura utilizarea și menținerea deplină a capacității de rafinare existente”.

În paralel, sunt analizate politici dedicate strict aprovizionării cu combustibil pentru avioane, însă acestea se află încă în fază de elaborare și urmează să fie prezentate oficial pe 22 aprilie.

Prețuri în creștere și presiune asupra industriei aeriene

După blocarea Strâmtorii Ormuz, prețurile combustibilului pentru avioane au crescut semnificativ, iar companiile aeriene avertizează asupra posibilelor anulări de zboruri și imobilizări la sol ale aeronavelor dacă situația persistă.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că ar putea apărea deficite de kerosen în lunile următoare, în condițiile în care Europa ar reuși să înlocuiască doar jumătate din livrările obișnuite din Orientul Mijlociu.

Industria aeriană, sub presiune înainte de sezonul de vară

Operatorii aerieni spun că furnizorii își ajustează constant prognozele, ceea ce face dificilă planificarea pe termen mediu. „Furnizorii noștri își schimbă prognozele și nu mai sunt dornici să ofere o perspectivă pe o perioadă mai mare de o lună”, a declarat directorul tehnic al Lufthansa, Grazia Vittadini.

În același timp, unele aeroporturi majore, precum Heathrow, monitorizează situația, fără ca activitatea să fie afectată în acest moment.

Diferențe între statele membre și dependență ridicată de importuri

Situația aprovizionării cu combustibil pentru avioane diferă semnificativ în interiorul Uniunii Europene. Spania este un exportator net, în timp ce în alte state, precum Marea Britanie, importurile acoperă peste 60% din consum.

Companiile aeriene au cerut UE o mai bună coordonare a stocurilor și chiar achiziții comune de kerosen pentru a reduce riscurile de dezechilibru.

Rezerve strategice și vulnerabilități structurale

În prezent, statele membre ale UE sunt obligate să mențină rezerve de petrol pentru 90 de zile, însă nu există o cerință specifică pentru combustibilul de avioane. În practică, aceste rezerve pot include și alte produse petroliere, în funcție de politica fiecărei