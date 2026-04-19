Uniunea Europeană accelerează planurile pentru lansarea unui portofel digital de identitate, gândit să simplifice accesul la servicii publice și private. Proiectul promite mai puțină birocrație și proceduri rapide, însă ridică și întrebări serioase despre siguranța datelor personale.

Ce va conține noul portofel digital european

Portofelul digital european, cunoscut drept EUDI Wallet, va permite cetățenilor să își confirme identitatea online oriunde în . Sistemul urmărește să creeze un standard comun pentru interacțiunile administrative și comerciale dintre statele membre.

Aplicația ar putea include informații esențiale precum numele, data nașterii și cetățenia, alături de documente digitale utile zilnic. Printre acestea se numără , diplomele, biletele de transport sau rețetele medicale.

Utilizatorii vor putea semna acte în format electronic, cu valoare juridică recunoscută oficial în toate statele participante. În practică, un român ar putea folosi mai ușor documente emise într-o altă țară europeană.

Când ar urma să fie implementat sistemul

Planul prevede ca până în 2030 aproximativ 80% dintre locuitorii Uniunii să utilizeze această soluție digitală. Fiecare stat membru trebuie să ofere cel puțin o variantă funcțională până la sfârșitul anului 2026.

Deși folosirea portofelului nu va fi obligatorie, instituțiile și companiile care cer autentificare puternică vor trebui să îl accepte. În această categorie intră inclusiv băncile și alți furnizori de servicii sensibile.

Aplicația va funcționa în principal pe smartphone și va integra instrumente moderne de protecție a identității. Autoritățile iau în calcul inclusiv folosirea pseudonimelor pentru anumite operațiuni digitale, relatează stiripesurse.ro.

Ce avantaje promite proiectul

Unul dintre marile beneficii invocate este reducerea fraudei și scurtarea etapelor birocratice care consumă timp și resurse. Multe proceduri ar putea fi finalizate online, fără copii după documente. De exemplu, închirierea unei mașini sau înscrierea pentru un loc de muncă s-ar putea face complet digital. Utilizatorii ar urma să vadă într-un panou dedicat ce date au transmis și cui.

În plus, tehnologii precum „zero-knowledge proof” ar permite verificarea vârstei sau altor criterii fără divulgarea întregii identități. Astfel, schimbul de informații ar deveni mai limitat și mai controlat.

Ce riscuri văd experții

Specialiștii avertizează că un astfel de sistem poate duce la colectarea unui volum mai mare de date personale. Mulți utilizatori ar putea accepta solicitări fără să înțeleagă pe deplin implicațiile.

Portofelele digitale pot deveni și ținte atractive pentru atacuri cibernetice, mai ales când conțin documente validate oficial. , identitatea sau alte acreditări au o valoare ridicată pentru infractori.

Există și riscul excluderii digitale pentru persoanele fără acces la tehnologie ori fără competențe digitale suficiente. Din acest motiv, experții cer păstrarea alternativelor clasice, inclusiv documentele pe hârtie.