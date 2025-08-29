Uleiul de floarea-soarelui: dușman sau aliat al sănătății? Ce spun specialiștii

Uleiul de floarea-soarelui este dar în ultimii ani a stârnit controverse. Unele postări online îl numesc „toxic” sau „dăunător”, asociindu-l cu boli de inimă și diabet. Specialiștii lămuresc cât de adevărate sunt sau nu aceste afirmații.

Cuprins:

Uleiul de floarea-soarelui afectează inima?

Trebuie să ne temem de raportul omega-6/omega-3?

Uleiul de floarea-soarelui poate stimula cancerul?

Uleiul de floarea-soarelui afectează inima?

Mulți critică acest pentru conținutul ridicat de acizi grași omega-6. Dar studiile nu susțin această teamă. Profesorul Christopher Gardner, de la Stanford, explică:

„Acizii grași omega-6 sunt excelenți pentru sănătate. Aceștia au fost asociați cu un risc mai scăzut de boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet și chiar d eces din orice cauză”, susține profesorul, conform

Același lucru este confirmat de studiile pe mii de participanți, care arată că persoanele care consumă mai multe uleiuri vegetale, inclusiv ulei de floarea-soarelui, au un risc mai mic de boli cardiovasculare și cancer comparativ cu cei care consumă mai mult unt.

Trebuie să ne temem de raportul omega-6/omega-3?

Un aport excesiv de omega-6 comparativ cu omega-3 a fost criticat.

„Este mai bine să crești aportul de omega-3 decât să consumi mai puțin omega-6, deoarece ambele sunt asociate cu beneficii pentru sănătate”, afirmă Matti Marklund, profesor la Johns Hopkins.

Uleiul de floarea-soarelui poate stimula cancerul?

Cercetări recente sugerează că acidul linoleic, prezent în uleiurile din semințe, poate susține creșterea unor celule de cancer mamar agresiv. Totuși, specialiștii avertizează:

„Este important să ne amintim că grăsimile omega-6 sunt esențiale. Dacă le elimini complet, poți avea efecte secundare dăunătoare”, susține aceeași sursă.