Uleiul de măsline, mai mult decât un ingredient. În ce moduri neașteptate îl poți folosi

Iulia Petcu
14 oct. 2025, 19:58
Uleiul de măsline, mai mult decât un ingredient. În ce moduri neașteptate îl poți folosi
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce este uleiul de măsline atât de valoros 
  2. Cum poate fi folosit în îngrijirea pielii și a părului
  3. Ce alte utilizări are în afara îngrijirii personale

Uleiul de măsline este apreciat în toată lumea pentru gustul său delicat și beneficiile aduse sănătății. Puțini știu însă că acest ingredient poate fi un adevărat aliat și în afara bucătăriei. Acesta are utilizări variate, de la îngrijirea pielii până la întreținerea obiectelor din casă.

De ce este uleiul de măsline atât de valoros 

Considerat unul dintre cele mai vechi și mai prețuite uleiuri, el este obținut prin presarea fructelor măslinului. Țările mediteraneene, precum Grecia, Italia sau Spania, sunt renumite pentru producția acestui ulei, folosit de milenii nu doar în gastronomie, ci și în ritualuri de îngrijire și sănătate.

Uleiul de măsline este bogat în acizi grași mononesaturați, antioxidanți și vitamina E. Aceste elemente contribuie la protejarea inimii, reducerea inflamațiilor și menținerea unui metabolism echilibrat. În plus, uleiul extravirgin, obținut prin presare la rece, își păstrează toate substanțele benefice și este ideal pentru consum crud.

Cum poate fi folosit în îngrijirea pielii și a părului

Uleiul de măsline este un hidratant natural excelent. Aplicat direct pe pielea umedă, după baie, lasă o senzație de finețe și un luciu discret. Poate preveni vergeturile și calma iritațiile, fiind potrivit chiar și pentru pielea sensibilă, scrie Libertatea.ro.

În cosmetică, este folosit adesea ca demachiant natural, pentru că dizolvă machiajul fără a usca pielea. Poate fi folosit și ca balsam de buze sau pentru îngrijirea cuticulelor, dându-le înapoi elasticitatea și suplețea. Pentru păr, câteva picături de ulei încălzit pot deveni un tratament nutritiv care redă strălucirea firelor uscate și despicării.

Ce alte utilizări are în afara îngrijirii personale

Dincolo de rolul său cosmetic, uleiul de măsline este un remediu blând pentru arsuri ușoare sau iritații. Poate fi folosit în masaj, pentru relaxarea mușchilor și calmarea durerilor articulare. De asemenea, este util și în gospodărie.

Câteva picături pot reda luciul mobilei din lemn sau al obiectelor metalice, fără să le deterioreze. Este eficient și pentru curățarea petelor de vopsea sau pentru lubrifierea balamalelor care scârțâie. În plus, un strat subțire aplicat pe încălțămintea din piele o protejează și o face să strălucească.

