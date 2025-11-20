Ultima minivacanță din 2025 îi prinde pe români dornici de o pauză binemeritată, după un an încărcat. Decembrie aduce ultimele oficiale. Angajați își verifică deja calendarul ca să vadă câte zile de pauză le-au mai rămas și cum coincid cu weekendurile.

Dacă pentru unii înseamnă o mică escapadă, pentru alții sunt doar câteva zile de liniște acasă. În orice caz, această pauză încheie seria sărbătorilor legale ale anului.

Ce minivacanță îi așteaptă pe români la finalul anului

Românii se pregătesc pentru o minivacanță de Sfântul Andrei și 1 Decembrie care se potrivește perfect cu weekendul. În 2025, Sfântul Andrei cade duminică, iar este luni, ceea ce transformă începutul săptămânii într-o pauză prelungită numai bună de valorificat.

Mulți vor profita de aceste zile pentru a petrece timp cu cei dragi, pentru o scurtă ieșire din oraș sau pur și simplu pentru câteva momente de liniște acasă. Este o combinație ideală, care aduce un strop de relaxare înainte de atmosfera intensă a sărbătorilor de iarnă.

Ce alte zile libere îi așteaptă pe români în perioada sărbătorilor

Românii se bucură și de o pauză consistentă de sărbători, un interval perfect pentru relaxare la final de an. Crăciunul oferă patru zile consecutive libere: joi, 25 decembrie, și vineri, 26 decembrie, urmate de weekend.

Această combinație le permite angajaților să se desprindă de ritmul agitat al muncii și să petreacă timp cu familia sau să se ocupe de activități pe care le-au tot amânat.

Câte zile libere legale au avut românii în 2025