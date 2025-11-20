B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători

Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 14:06
Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce minivacanță îi așteaptă pe români la finalul anului
  2. Ce alte zile libere îi așteaptă pe români în perioada sărbătorilor
  3. Câte zile libere legale au avut românii în 2025

Ultima minivacanță din 2025 îi prinde pe români dornici de o pauză binemeritată, după un an încărcat. Decembrie aduce ultimele zile libere oficiale. Angajați își verifică deja calendarul ca să vadă câte zile de pauză le-au mai rămas și cum coincid cu weekendurile.

Dacă pentru unii înseamnă o mică escapadă, pentru alții sunt doar câteva zile de liniște acasă. În orice caz, această pauză încheie seria sărbătorilor legale ale anului.

Ce minivacanță îi așteaptă pe români la finalul anului

Românii se pregătesc pentru o minivacanță de Sfântul Andrei și 1 Decembrie care se potrivește perfect cu weekendul. În 2025, Sfântul Andrei cade duminică, iar Ziua Națională este luni, ceea ce transformă începutul săptămânii într-o pauză prelungită numai bună de valorificat.

Mulți vor profita de aceste zile pentru a petrece timp cu cei dragi, pentru o scurtă ieșire din oraș sau pur și simplu pentru câteva momente de liniște acasă. Este o combinație ideală, care aduce un strop de relaxare înainte de atmosfera intensă a sărbătorilor de iarnă.

Ce alte zile libere îi așteaptă pe români în perioada sărbătorilor

Românii se bucură și de o pauză consistentă de sărbători, un interval perfect pentru relaxare la final de an. Crăciunul oferă patru zile consecutive libere: joi, 25 decembrie, și vineri, 26 decembrie, urmate de weekend.

Această combinație le permite angajaților să se desprindă de ritmul agitat al muncii și să petreacă timp cu familia sau să se ocupe de activități pe care le-au tot amânat.

Câte zile libere legale au avut românii în 2025

În 2025, românii au avut parte de un calendar generos de sărbători legale, presărat cu pauze mult așteptate pe tot parcursul anului. Debutul a fost relaxat, cu două zile libere de Anul Nou, urmate imediat de Bobotează și Sfântul Ion. La finalul lunii ianuarie, Ziua Unirii Principatelor a adus încă o zi de respiro.

Primăvara a venit cu un nou val de zile libere, printre care Vinerea Mare, Paștele, Ziua Muncii și Ziua Copilului. Rusaliile au continuat cu încă două zile de odihnă, iar în august românii s-au bucurat de Adormirea Maicii Domnului. Spre final de an, ultimele zile de relaxare vin odată cu Sfântul Andrei, Ziua Națională și cele două zile tradiționale de Crăciun.

Tags:
Citește și...
Horațiu Potra, adus în țară din Dubai. Poate cere schimbarea măsurii arestului preventiv? Ce precizări a făcut ministrul Justiției (VIDEO)
Eveniment
Horațiu Potra, adus în țară din Dubai. Poate cere schimbarea măsurii arestului preventiv? Ce precizări a făcut ministrul Justiției (VIDEO)
Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
Eveniment
Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Eveniment
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Eveniment
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Politică
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Eveniment
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
Eveniment
Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Eveniment
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Eveniment
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
Eveniment
Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
Ultima oră
15:00 - Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui
14:59 - România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
14:51 - Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
14:50 - Horațiu Potra, adus în țară din Dubai. Poate cere schimbarea măsurii arestului preventiv? Ce precizări a făcut ministrul Justiției (VIDEO)
14:16 - Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Catalin Drula
14:11 - Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
13:44 - Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent
13:30 - Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
13:10 - Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
13:00 - Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu