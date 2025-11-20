Ultima minivacanță din 2025 îi prinde pe români dornici de o pauză binemeritată, după un an încărcat. Decembrie aduce ultimele zile libere oficiale. Angajați își verifică deja calendarul ca să vadă câte zile de pauză le-au mai rămas și cum coincid cu weekendurile.
Dacă pentru unii înseamnă o mică escapadă, pentru alții sunt doar câteva zile de liniște acasă. În orice caz, această pauză încheie seria sărbătorilor legale ale anului.
Ce minivacanță îi așteaptă pe români la finalul anului
Românii se pregătesc pentru o minivacanță de Sfântul Andrei și 1 Decembrie care se potrivește perfect cu weekendul. În 2025, Sfântul Andrei cade duminică, iar Ziua Națională este luni, ceea ce transformă începutul săptămânii într-o pauză prelungită numai bună de valorificat.
Mulți vor profita de aceste zile pentru a petrece timp cu cei dragi, pentru o scurtă ieșire din oraș sau pur și simplu pentru câteva momente de liniște acasă. Este o combinație ideală, care aduce un strop de relaxare înainte de atmosfera intensă a sărbătorilor de iarnă.
Ce alte zile libere îi așteaptă pe români în perioada sărbătorilor
Românii se bucură și de o pauză consistentă de sărbători, un interval perfect pentru relaxare la final de an. Crăciunul oferă patru zile consecutive libere: joi, 25 decembrie, și vineri, 26 decembrie, urmate de weekend.
Această combinație le permite angajaților să se desprindă de ritmul agitat al muncii și să petreacă timp cu familia sau să se ocupe de activități pe care le-au tot amânat.
Câte zile libere legale au avut românii în 2025
În 2025, românii au avut parte de un calendar generos de sărbători legale, presărat cu pauze mult așteptate pe tot parcursul anului. Debutul a fost relaxat, cu două zile libere de Anul Nou, urmate imediat de Bobotează și Sfântul Ion. La finalul lunii ianuarie, Ziua Unirii Principatelor a adus încă o zi de respiro.
Primăvara a venit cu un nou val de zile libere, printre care Vinerea Mare, Paștele, Ziua Muncii și Ziua Copilului. Rusaliile au continuat cu încă două zile de odihnă, iar în august românii s-au bucurat de Adormirea Maicii Domnului. Spre final de an, ultimele zile de relaxare vin odată cu Sfântul Andrei, Ziua Națională și cele două zile tradiționale de Crăciun.