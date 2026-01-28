(VIDEO) Percheziții la doctorul Cristian Andrei. Poliția l-a dus la audieri. Focuri de armă la casa doctorului

Polițiștii au făcut în această dimineață, mai multe percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, unul dintre cei vizați fiind medicul psihoterapeut Cristian Andrei, acuzat anul trecut, de mai multe femei, de abuzuri sexuale.

Doctorul Cristian Andrei nu e chiar doctor

Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Sector 1 a făcut trei percheziții domiciliare în București, precum și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează fapte de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și agresiune sexuală.

Doctorul Cristian Andrei a fost luat de polițiști și va fi dus la audieri, urmând cel mai probabil să fie reținut 24 de ore.

„În urma probatoriului administrat a reieșit faptul că, în perioada 01.07.2004-10.11.2025, un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare.”,arată comunicatul polițiștilor.

Acuzat de viol și hărțuire sexuală

Cristian Andrei este acuzat că ar fi săvârșit cel puțin

Totodată, din cercetări a rezultat că, în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.

În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta.

De asemenea, la data de 09.01.2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată.

La data de 24.01.2024, în același loc, bărbatul ar fi încercat să comită o infracțiune de agresiune sexuală, prin constrângere, prin aceea că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate și ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona lui genitală, iar ulterior ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere.

Totodată, la data de 18.11.2024, la sediul institutului cu un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o a treia persoană vătămată, studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere.”,arată

Focuri de armă la casa lui Cristian Andrei

Potrivit unor surse, polițiștii au fost nevoiți să folosească armele în timpul percheziției la casa doctorului Cristian Andrei.

„În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară, la adresa din jud. Dâmbovița, echipa SAS a pătruns fără forțarea căilor de acces.

Cu ocazia traversării curții pe o distanță de aproximativ 200-250 metri, echipa SAS a constatat prezența a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranța personalului participant.

Un politist a făcut uz de armă (armă cu muniție cu bile de cauciuc). În urma uzului de armă nu s-a produs rănirea câinilor și nici pagube materiale.”, arată sursele.