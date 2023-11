UMPMV: Poliția și DIICOT, amplă operațiune împotriva marilor clanuri interlope / Georgian Drăgan: „Structurile MAI țin pedala de accelerație călcata până la podea, în lupta cu infracționalitatea”

Poliția Română și DIICOT au desfășurat, joi dimineață, o amplă operațiune împotriva marilor clanuri interlope, informează Uniuni Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazul”. Despre aceste percheziții , pentru B1 TV, Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Drăgan (Poliția Română), despre operațiunile împotriva traficanților

„In aceasta dimineata, Politia Romana si procurorii DIICOT, impreuna cu Politia de Frontiera si Jandarmeria Romana, efectueaza 46 de actiuni operative in cadrul unei ample operatiuni derulate pentru destructurarea unor grupari infractional organizate si ma refer aici la trafic de persoane si de minori, pornografie infantila, trafic de droguri si criminalitate informatica. In cadrul acestei ample operatiuni, sunt puse in aplicare si 210 mandate de aducere.

Aceste operatiuni vizeaza grupuri de criminalitatea organizata care actioneaza atat pe teritoriul national cat si in context transfrontalier, care au ca scop exploatarea persoanelor vulnerabile, traficul de migranti si traficul de droguri. Si la aceasta ora, perchezitiile sunt in curs, urmeaza sa fie conduse la sediul DIICOT toate cele 210 persoane in vederea dispunerii masurilor legale”, a declarat Georgian Drăgan, pentru B1 TV.

Drăgan: Toate structurile MAI țin pedala de accelerație în lupta cu infracționalitatea

„Asa cum a solicitat ministrul afacerilor interne Catalin Predoiu, toate structurile MAI tin pedala de acceleratie in lupta cu infractionalitatea calcata pana la podea si prin aceste ample operatiuni, MAI isi reafirma determinarea de a tine strazile curate, de a tine copiii in siguranta si de a asigura un climat optim de siguranta si ordine publica”, a mai susținut purtătorul de cuvânt al Poliției Române, potrivit UMPMV.