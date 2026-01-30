Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața joi, în localitatea Olinda din nord-estul , după ce a fost mușcat de un rechin, au anunțat autoritățile locale. Incidentul a avut loc pe plaja Chifre, o zonă cunoscută pentru prezența rechinilor, unde autoritățile avertizează în mod regulat turiștii și localnicii legat de posibilele pericole. Iată ce s-a întâmplat!

Atac mortal

Potrivit Comitetului de Stat pentru Monitorizarea Incidentelor cu Rechini (CEMIT), băiatul a fost atacat joi după-amiaza, scrie Agerpres.

Ulterior, el a fost transportat de urgență la un centru medical. Cu toate acestea, din păcate, victimei nu i s-a putut salva viața, iar decesul a fost constatat de către medici.

Acesta nu este primul caz. CEMIT a mai înregistrat un alt incident cu un rechin, soldat cu rănirea unei persoane, la începutul acestui an.

Zone cu risc ridicat

Plaja Chifre este una dintre cele mai periculoase pentru înotători din statul Pernambuco. Până în prezent, pentru această plajă au fost emise patru avertizări cu privire la riscul atacurilor de rechini. Statul Pernambuco a raportat, din 1992 până în prezent, 81 de atacuri de rechini, dintre care 26 au fost fatale.

Potrivit autorităților, atacurile sunt concentrate pe o porțiune de aproximativ 33 de kilometri de coastă, între orașele Recife și Olinda. Această zonă este monitorizată de CEMIT începând din anul 2004.

Măsuri suplimentare de prevenție

Guvernul statului Pernambuco a anunțat că va relua supravegherea rechinilor cu ajutorul microcipurilor, tehnologie suspendată în urmă cu 11 ani. Autoritățile speră astfel să prevină tragedii similare și să protejeze atât localnicii, cât și turiștii care vizitează renumitele plaje din zonă.

Statul Pernambuco este recunoscut pentru plajele sale idilice. Astfel, el reușește să atragă anual mii de turiști. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că înotul în anumite zone poate fi extrem de periculos din cauza prezenței rechinilor, iar atenția și respectarea avertismentelor sunt vitale pentru siguranță.