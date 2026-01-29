Centrul FILIA atrage atenția că astfel de imagini cresc presiunea socială asupra femeilor. Multe ajung să petreacă zilnic ore întregi ocupându-se de treburile casnice, fără ca acest efort să fie recunoscut. Organizația subliniază că aceste modele sunt transmise încă din fetele fiind învățate de mici să își asume acest rol. În acest context, ONG-ul solicită retragerea afișului din magazinele de bricolaj.

Statisticile prezentate de ONG sunt grăitoare. 95% dintre femeile din România spun că ele sau o altă femeie din gospodărie sunt cele care se ocupă de curățenia din casă.

Cum răspunde Leroy Merlin acuzațiilor

În urma criticilor primite, Leroy Merlin a venit cu o reacție oficială. Compania a explicat că imaginea afișată în magazine a fost gândită ca o scenă obișnuită de familie, un moment de relaxare și joacă. Reprezentanții spun că nu a existat intenția de a transmite mesaje legate de rolurile de gen.

„Vă mulțumim că ați semnalat această imagine. Ne-a făcut să ne oprim și să reflectăm. Pentru noi, fotografia surprinde un moment simplu de familie, o pauză, o joacă. Nu a fost creată cu intenția de a transmite un mesaj despre roluri sau diferențe între oameni. Totuși, înțelegem că imaginile au impact și pot fi interpretate în mod diferit. Dacă această fotografie a fost percepută ca nedreaptă sau a creat disconfort, ne asumăm acest lucru și ne pare sincer rău. Feedback-ul vostru este important pentru noi. De aceea, analizăm materialele pe care le folosim și vom face ajustările necesare, astfel încât ele să reflecte cât mai clar valorile în care credem: respect, responsabilitate, diversitate și grijă față de oameni. Vă mulțumim că ne trageți la răspundere și că ne ajutați să fim mai consecvenți cu valorile pe care le susținem”, a răspuns compania printr-un mesaj publicat pe Facebook la .