Un ajutor de stat de până la 3 miliarde de lei este pregătit de Ministerul Energiei. Acesta este destinat închiderii etapizate a minelor de cărbune necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi. Acestea vor susține implementarea Planului de închidere a exploatărilor miniere în perioada 2025–2032, potrivit categoriilor de costuri excepţionale prevăzute în decizia UE.

Ce prevede ajutorul de stat de aproape 4 miliarde de lei

a promulgat vineri legea prin care este aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului, notează Antena 3 CNN.

Conform OUG, sunt vizate plăți compensatorii pentru salariați, alături de costuri pentru reconversia profesională. De asemenea, finanțarea acoperă lucrările de punere în siguranță a exploatărilor subterane, reabilitarea zonelor de suprafață și recultivarea solurilor.

Ajutorul de stat pentru închiderea minelor de huilă se ridică la 3.930.222 mii lei și a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene. Acesta include și sumele acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2023. Prin acest sprijin, Complexul Energetic „Valea Jiului” – S.A. va putea realiza închiderea și punerea în siguranță a activităților de extracție a huilei din exploatările miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Cum este programată închiderea minelor de huilă

Potrivit ordonanței, lucrările de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere Lupeni, Lonea, Vulcan și Livezeni vor fi realizate etapizat, pe parcursul mai multor ani. Prima etapă vizează punerea în siguranță a minei Lonea, termenul-limită fiind 31 decembrie 2025. Pentru exploatarea minieră Lupeni, aceste lucrări trebuie finalizate până la 30 iunie 2026. Ulterior, până la sfârșitul anului 2026, sunt programate lucrările de închidere și ecologizare a perimetrelor miniere Lupeni și Lonea.

Pentru exploatările miniere Vulcan și Livezeni, lucrările de punere în siguranță sunt programate până la 31 decembrie 2030. Închiderea și ecologizarea completă a perimetrelor vor fi realizate până la 31 decembrie 2032. Ajutorul de stat, acordat sub formă de , va fi asigurat anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, în limita fondurilor aprobate.

În mod excepțional, pentru anul 2025 este prevăzută o finanțare totală de 606.782 mii lei. Sumele vor fi direcționate către plăți compensatorii pentru angajații disponibilizați și către programe de reconversie profesională. Finanțarea va acoperi, de asemenea, lucrările de siguranță în subteran, reabilitarea fostelor exploatări miniere și recultivarea solurilor de suprafață.