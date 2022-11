Un băiat de 12 ani a fost bătut cu sânge rece de colegii lui. „Vrei sa te înjunghii?”

Asociaţiile de părinţi cer camere video în clase, percheziţionarea elevilor şi sancţiuni pentru agresori, ministerului Educaţiei în urma valului de incidente violente sesizate în ultima perioadă.

Luni, a fost bătut de colegii lui.

„Vrei sa te înjunghii?”

Pe parcursul a trei minute, u din toate direcţiile, chiar și după ce cade la pământ. Unul dintre bătăuși a scos un cuțit și a început să îl amenințe: „Vrei sa te înjunghii? Bă, mă mai înjuri?”. Nicio plângere nu a fost depusă la Poliţie. Autoritățile s-au sesizat în urma viralizării unui filmuleț, iar agresorii sunt cercetaţi pentru lovire şi alte violenţe. Asociaţiile de părinţi au cerut ministrului Educaţiei sancţionarea tuturor agresorilor şi modificarea regulamentului în şcoli, potrivit .

„Paznicul nu are voie să controleze, profesorul nu are voie, directorul nu are voie. Cu ce mă ajută că e trecut în statutul elevului că nu ai voie? Camere video am solicitat”, a declarat Iulian Cristache, pentru Federaţia Părinţilor.