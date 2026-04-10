David, un băiețel român de nouă ani, s-a născut în , dar are pașaport românesc. Astfel, a picat victimă unor nou adoptate privind pașapoartele persoanelor cu dublă cetățenie.

Băiatului i s-a interzis să revină pe teritoriul britanic, după o călătorie, împreună cu familia, în Italia, la Veneția. Cazul a fost relatat pe larg în presa din Regatul Unit și a atras atenția autorităților care încearcă să găsească o soluție.

David Toropu victimă a guvernului britanic

Problema a apărut în contextul unor modificări legislative care impun condiții mai stricte de călătorie pentru . Aceste reguli au fost introduse de autoritățile britanice după Brexit. Iar David Toropu, un băiețel de nouă ani, cu pașaport românesc le-a picat victimă. Aceasta cu toate că s-a născut la Cardiff, trăiește în Țara Galilor, merge la școală și este înregistrat în sistemul public britanic.

Problema a apărut la revenirea în țară după o excursie cu familia la Veneția, în Italia. La îmbarcarea în avionul care urma să-i aducă acasă, în UK, părinții lui David au aflat că acesta nu poate urca din cauza pașaportului românesc. Concret, li s-a spus că băiatul nu figurează în baza de date a autorităților vamale britanice cu informații legate de rezidență.

Drept urmare, după cum a relatat stokesentinel.co.uk, băiatul a rămas împreună cu mama sa, Cristina, în Italia, iar soțul și fiul vitreg s-au întors în Marea Britanie. Femeia și copilul au petrecut două nopți în Italia, după care au revenit în România, la rude. Acum așteaptă ca autoritățile să clarifice situația, iar băiatul să primească permisiunea de a reveni acasă.

„Nu pot să mă opresc din plâns. El este obișnuit cu viața lui din Marea Britanie și nu înțelege ce se întâmplă”, a spus femeia citată de The Mirror.

Cum s-a ajuns în această situație

Mama lui David a povestit cum s-a ajuns în acestă situație, ca David să nu fie înregistrat în evidențele autorităților britanice. Aceasta cu toate că s-a născut pe teritoriul britanic, la Cardiff, și beneficiază de toate drepturile unui cetățean. David deține un pașaport românesc chiar dacă părinții s-au mutat în UK cu un an înainte de naștere sa.

Mama a explicat că ea și tatăl băiatului sunt cetățeni români, soțul având statut de rezident permanent, iar ea de rezident temporar. Părinții au crezut că băiatul va primi automat cetățenia, datorită nașterii, fără să aibă cunoștință că a schimbat regulile.

„Nu știam că trebuie să solicit un statut separat pentru copil, deoarece, fiind născut în 2016 după șapte ani de ședere continuă, trebuia să obțină automat cetățenia britanică. Deoarece credeam că aceasta i se acordă automat, nu era nevoie să aibă propriul statut de rezident permanent sau provizoriu, întrucât ar fi avut dublă cetățenie. Cu toate acestea, regulile s-au schimbat de la Brexit și nu eram la curent cu acest lucru”, a povestit femeia, citată de Wales Online.

Cazul lui David a fost preluat de autorități

Cazul a fost preluat de autorităților britanice, iar deputatul din colegiul în care locuiește familia a anunțat că a început demersurile necesare pentru rezolvarea situației. Familia lui David spune că a cheltuit deja aproximativ 2.000 de lire sterline pentru cazare, transport și demersuri administrative.

Între timp, autoritățile recomandă cetățenilor cu dublă cetățenie să își clarifice statutul juridic înainte de a călători. Altfel, riscă să ajungă în situații neplăcute.