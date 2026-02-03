Un bărbat din Statele Unite ale Americii a decis ca anul 2026 să marcheze un punct de cotitură radical în viața sa. În încercarea de a-și recâștiga sănătatea fizică și echilibrul mental, Skip Boyce, în vârstă de aproape 50 de ani, s-a izolat timp de 365 de zile în propria locuință, iar întreaga experiență este transmisă non-stop, live, pe .

Despre ce este vorba

Originar din St. George, Utah, Skip Boyce a ajuns la concluzia că greutatea sa, de aproximativ 142 de kilograme, îi afectează serios atât sănătatea, cât și calitatea vieții, scrie Click.

În loc să aleagă metodele clasice, precum mersul la sală sau ședințele de terapie, americanul a optat pentru o soluție extremă: izolarea completă într-o singură cameră, dormitorul conjugal.

Susținut de familie, dar izolat de lume

Decizia nu a fost luată fără sprijin. Soția și cei patru copii ai săi îl susțin pe deplin, ocupându-se de toate nevoile zilnice, de la mâncare până la produse de igienă. Cu toate acestea, interacțiunile sunt limitate la strictul necesar, pentru ca Skip să își poată păstra concentrarea asupra obiectivelor stabilite.

„Dacă voi ieși din această cameră cu un stil de viață sănătos și obiceiuri bune, voi fi un tip foarte fericit”, a declarat el pentru Daily Mail.

Un obiectiv ambițios: minus 50 de kilograme într-un an

Până pe 12 ianuarie 2027, Skip Boyce și-a propus să ajungă la o greutate de 92 de kilograme. Planul său nu se limitează doar la slăbit. Americanul vrea să învețe o limbă străină, să își îmbunătățească forța fizică și să ajungă să execute tracțiuni, un exercițiu care îi era imposibil înainte de începerea provocării.

„Anul Izolării este un reset. Timp de un an, elimin distragerile și zgomotul pentru a putea reconstrui elementele de bază: sănătatea, disciplina, concentrarea și obiceiurile mele”, a scris el într-o postare pe Instagram, pe 10 ianuarie, cu o zi înainte de startul provocării.

Fără social media, distracții și vizite

Cu toate că este izolat, Skip Boyce continuă să muncească, însă a decis să elimine tot ceea ce consideră a fi „distrageri inutile”. Printre acestea se numără rețelele sociale, vizitele la domiciliu, divertismentul excesiv și evenimentele sociale.

„Nu dispar. Încă locuiesc acasă, încă lucrez și sunt în continuare alături de familia mea. Ceea ce am eliminat sunt lucrurile opționale: scrolling-ul constant pe telefon, divertismentul, evenimentele sociale și deciziile care nu mă ajută să progresez”, a explicat el.

Un experiment urmărit de mii de oameni

Provocarea lui Skip Boyce a atras rapid atenția publicului online, fiind urmărită de mii de persoane interesate de limitele voinței umane și de impactul izolării asupra sănătății.

Pentru unii este o dovadă de disciplină extremă, pentru alții un experiment riscant, însă pentru Skip Boyce este, înainte de toate, o șansă la o viață mai bună.