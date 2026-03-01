B1 Inregistrari!
Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 16:00
Cuprins
  1. Cum s-a întâmplat incidentul
  2. Recomandări oficiale după ce un bărbat a fost atacat de urs

Un bărbat a fost atacat de urs în județul Vâlcea. Acesta a ajuns la spital cu mai multe răni după un incident petrecut într-o zonă împădurită din comuna Berislăveşti. Victima, în vârstă de 64 de ani, a reușit să se salveze singură și să ajungă până la domiciliu, de unde a alertat autoritățile la aproximativ o oră de la producerea evenimentului.

Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea au precizat că bărbatul a fost preluat de un echipaj medical de la locuința sa și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) pentru investigații suplimentare.

Cum s-a întâmplat incidentul

Purtătorul de cuvânt al instituției a explicat exact cum s-a produs evenimentul și ce măsuri au fost luate imediat după ce victima a cerut ajutor.
„Din primele informaţii, victima a suferit leziuni în zona spatelui, dar a reuşit să se deplaseze prin forţe proprii până la domiciliu. De acolo, acesta a solicitat sprijin prin numărul unic de urgenţă 112, la aproximativ o oră după producerea incidentului. La faţa locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vâlcea, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la unitatea spitalicească pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea George Tacăle, potrivit Digi24.

În urma atacului, autoritățile au mobilizat forțe în teren pentru a asigura zona. Reprezentantul IJJ Vâlcea a precizat că în zona în care s-a produs atacul au fost trimise mai multe echipaje de jandarmi. Pentru a preveni alte incidente asemănătoare s-a decis că în perioada următoare să fie intensificate patrulările în localitate, mai ales că în ultimii ani au fost tot mai des semnalate animale sălbatice chiar în apropierea gospodăriilor.

Recomandări oficiale după ce un bărbat a fost atacat de urs

Jandarmeria a emis un avertisment clar pentru toți locuitorii și turiștii care tranzitează zonele montane ale județului. De asemenea, jandarmii recomandă cetăţenilor, mai ales din zona montană a judeţului, să evite să meargă singuri în zonele împădurite. În cazul în care observă animale sălbatice să nu încerce să se apropie de ele pentru a le fotografia sau hrăni şi să anunţe imediat autorităţile.

Această măsură de siguranță vine în contextul în care întâlnirile dintre oameni și urși s-au multiplicat. În urma incidentului de duminică, autoritățile insistă ca cetățenii să nu ignore pericolul și să rămână vigilenți.

