Un bărbat a fost atacat de urs în județul Vâlcea. Acesta a ajuns la spital cu mai multe răni după un incident petrecut într-o zonă împădurită din comuna Berislăveşti. Victima, în vârstă de 64 de ani, a reușit să se salveze singură și să ajungă până la domiciliu, de unde a alertat autoritățile la aproximativ o oră de la producerea evenimentului.
Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea au precizat că bărbatul a fost preluat de un echipaj medical de la locuința sa și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) pentru investigații suplimentare.
Purtătorul de cuvânt al instituției a explicat exact cum s-a produs evenimentul și ce măsuri au fost luate imediat după ce victima a cerut ajutor.
„Din primele informaţii, victima a suferit leziuni în zona spatelui, dar a reuşit să se deplaseze prin forţe proprii până la domiciliu. De acolo, acesta a solicitat sprijin prin numărul unic de urgenţă 112, la aproximativ o oră după producerea incidentului. La faţa locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vâlcea, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la unitatea spitalicească pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea George Tacăle, potrivit Digi24.
În urma atacului, autoritățile au mobilizat forțe în teren pentru a asigura zona. Reprezentantul IJJ Vâlcea a precizat că în zona în care s-a produs atacul au fost trimise mai multe echipaje de jandarmi. Pentru a preveni alte incidente asemănătoare s-a decis că în perioada următoare să fie intensificate patrulările în localitate, mai ales că în ultimii ani au fost tot mai des semnalate animale sălbatice chiar în apropierea gospodăriilor.
Jandarmeria a emis un avertisment clar pentru toți locuitorii și turiștii care tranzitează zonele montane ale județului. De asemenea, jandarmii recomandă cetăţenilor, mai ales din zona montană a judeţului, să evite să meargă singuri în zonele împădurite. În cazul în care observă animale sălbatice să nu încerce să se apropie de ele pentru a le fotografia sau hrăni şi să anunţe imediat autorităţile.
Această măsură de siguranță vine în contextul în care întâlnirile dintre oameni și urși s-au multiplicat. În urma incidentului de duminică, autoritățile insistă ca cetățenii să nu ignore pericolul și să rămână vigilenți.