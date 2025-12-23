B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro

Selen Osmanoglu
23 dec. 2025, 13:45
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Promisiuni de angajare la Poliția de Frontieră și ISU
  2. Ce spun anchetatorii despre inculpat
  3. Judecat în stare de libertate

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, fiind acuzat că a promis mai multor persoane angajări în structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în schimbul unor sume importante de bani. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Arad. Iată despre ce este vorba!

Promisiuni de angajare la Poliția de Frontieră și ISU

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, faptele ar fi avut loc în toamna anului 2023. Inculpatul, identificat cu inițialele F.L., în vârstă de 36 de ani, ar fi pretins și primit bani de la două persoane, lăsându-le să creadă că are influență asupra unor funcționari cu putere de decizie din cadrul MAI.

„Inculpatul F.L., în cursul lunii septembrie 2023, a pretins și primit de la martorii denunțători MDF și MPC sumele de 8.000 de euro și 7.000 de lei, în mai multe tranșe, în schimbul promisiunii că îi va ajuta să se angajeze în instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, precizează Parchetul, conform Adevărul.

Posturile promise ar fi fost la Poliția de Frontieră Oradea și la Subunitatea de Pompieri din orașul Ineu.

Ce spun anchetatorii despre inculpat

Anchetatorii susțin că bărbatul le-ar fi indus celor doi denunțători convingerea că poate interveni pe lângă persoane-cheie din sistem pentru a le facilita angajarea.

„I-a lăsat să creadă pe cei doi că are influență asupra unor funcționari publici cu putere de decizie în ceea ce privește efectuarea angajărilor din cadrul acestor instituţii”, mai arată comunicatul oficial.

Judecat în stare de libertate

Bărbatul a fost trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar cauza va fi soluționată de Tribunalul Arad.

Ancheta a fost declanșată în urma denunțurilor formulate de persoanele care au plătit sumele de bani. Cazul a fost instrumentat cu sprijinul structurilor specializate.

