Un bărbat a furat 45.000 de lei din contul unui femei din Timiș. Metoda folosită de escroc

Un bărbat a reușit să fure 45.000 de lei din contul unei pe care a convins-o să își facă un credit de nevoie personale pentru a primi dividende.

Cum a păcălit femeia

Femeia ar fi fost abordată sub pretextul recuperării unor sume aferente investițiilor la bursă, drept pentru care a fost convinsă să își facă un credit de nervoi personale pentru a primi dividende, conform

Polițiștii au făcut percheziții la două locuințe ale bărbatului din județul Argeș.

„La data de 22 mai 2025, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Argeş, la imobilele unui bărbat. Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni informatice în mediul online, cu privire la un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care ar fi abordat telefonic o femeie din judeţul Timiş, sub pretextul recuperării unor sume aferente investiţiilor la bursă, determinând-o să acceseze un credit de nevoi personale pentru a primi dividendele”, a transmis IPJ Timiş.

Astfel, bărbatul a reușit să acceseze de la distanță telefonul femeii și a efectuat mai multe operațiuni financiare în mod fraudulos pentru a intra în posesia a 45.000 de lei.

Bărbatul va fi audiat de procurorii din Timișoara.