B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul

Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 12:50
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Comunitatea, șocată
  3. Ce spun specialiștii

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Neamț, este cercetat de autorități după ce a furat crucea funerară a soacrei sale și a lăsat-o în fața locuinței soției sale. Totul a fost făcut din răzbunare. Comunitatea este șocată și consideră că bărbatul a încălcat legea, dar și normele decenței față de persoana decedată.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în localitatea Nemțișor. O femeie a sesizat poliția că o cruce funerară se află în fața casei ei, conform Click.

Aceasta aparținea unei persoane decedate în anul 2017 și era înhumată în cimitirul unei parohii din localitatea Stânca.

Polițiștii au constatat că fapta fusese comisă de bărbatul de 51 de ani. El a pătruns în cimitir în noaptea de 11 spre 12 octombrie, a scos crucea de la mormânt și a transportat-o cu autoturismul personal până la locuința soției sale. Bărbatul și-a dorit să o intimideze pe soție prin acest gest.

Comunitatea, șocată

Anchetatorii susțin că gestul bărbatului din Neamț a fost motivat de nemulțumirile personale pe care le avea față de soție. Aceasta părăsise domiciliul conjugal. Cu toate acestea, bărbatul nu s-a gândit la consecințe.

Pe lângă faptul că a șocat comunitatea în care trăiește, el se confruntă acum și cu următoarele acuzații: profunarea de cadavre sau morminte, conform Codului Penal, pentru faptul că a scos crucea din cimitir fără drept și conducerea unui vehicul fără permis, deoarece verificările poliției au arătat că permisul său era suspendat în momentul incidentului.

Ce spun specialiștii

Experții în drept penal avertizează că profanarea mormintelor sau a obiectelor funerare este considerată o infracțiune gravă, pedepsită cu închisoarea și amenzi substanțiale.

Dacă te confrunți vreodată cu o astfel de situație, specialiștii recomandă să sesizezi imediat autoritățile, să eviți confruntările directe între membrii familiei pentru prevenirea escaladării conflictelor și să consulți un avocat în caz de dispută familială cu risc de infracțiune.

Tags:
Citește și...
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Eveniment
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Eveniment
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Eveniment
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Eveniment
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
Eveniment
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Eveniment
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
Eveniment
Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
Grevă națională în Grecia. Recomandări pentru românii care călătoresc în această țară
Eveniment
Grevă națională în Grecia. Recomandări pentru românii care călătoresc în această țară
Ultima oră
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
13:12 - Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
13:10 - Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
12:31 - Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica