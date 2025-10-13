Un în vârstă de 51 de ani, din județul , este cercetat de autorități după ce a furat crucea funerară a soacrei sale și a lăsat-o în fața locuinței soției sale. Totul a fost făcut din răzbunare. Comunitatea este șocată și consideră că bărbatul a încălcat legea, dar și normele decenței față de persoana decedată.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în localitatea Nemțișor. O femeie a sesizat poliția că o cruce funerară se află în fața casei ei, conform Click.

Aceasta aparținea unei persoane decedate în anul 2017 și era înhumată în cimitirul unei parohii din localitatea Stânca.

Polițiștii au constatat că fapta fusese comisă de bărbatul de 51 de ani. El a pătruns în cimitir în noaptea de 11 spre 12 octombrie, a scos crucea de la mormânt și a transportat-o cu autoturismul personal până la locuința soției sale. Bărbatul și-a dorit să o intimideze pe soție prin acest gest.

Comunitatea, șocată

Anchetatorii susțin că gestul bărbatului din Neamț a fost motivat de nemulțumirile personale pe care le avea față de soție. Aceasta părăsise domiciliul conjugal. Cu toate acestea, bărbatul nu s-a gândit la consecințe.

Pe lângă faptul că a șocat comunitatea în care trăiește, el se confruntă acum și cu următoarele acuzații: profunarea de cadavre sau morminte, conform Codului Penal, pentru faptul că a scos crucea din cimitir fără drept și conducerea unui vehicul fără permis, deoarece verificările poliției au arătat că permisul său era suspendat în momentul incidentului.

Ce spun specialiștii

Experții în drept penal avertizează că profanarea mormintelor sau a obiectelor funerare este considerată o infracțiune gravă, pedepsită cu închisoarea și amenzi substanțiale.

Dacă te confrunți vreodată cu o astfel de situație, specialiștii recomandă să sesizezi imediat autoritățile, să eviți confruntările directe între membrii familiei pentru prevenirea escaladării conflictelor și să consulți un avocat în caz de dispută familială cu risc de infracțiune.