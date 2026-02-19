B1 Inregistrari!
Eveniment

VIRAL. Un bărbat a ieșit cu schiurile pe străzile din București (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 08:40
Sursa foto: Captură video - Info Trafic București și Ilfov / Facebook

Pe principiul „când viața îți dă lămâi, faci limonadă”, un bărbat nu s-a plâns de ninsorile abundente din București, ci a profitat de stratul consistent de zăpadă și a ieșit cu schiurile la plimbare.

Cu schiurile pe străzile din București

Imaginile cu el au devenit virale în online. Oamenii s-au amuzat și l-au lăudat pentru capacitatea lui de a scoate tot ce-i mai bun din această situație, altfel enervantă pentru alții.

Amintim că Bucureștiul a fost chiar sub cod roșu de ninsori și viscol și s-a depus strat de zăpadă chiar și de 50 de centimetri în unele zone. Sunt ani întregi de când nu s-a mai întâmplat așa ceva în Capitală.

